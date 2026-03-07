Orkun Kökçü: Kırmızı karttan önce başka kırmızı kart vardı, hep bize karşı oluyor

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'a 1-0 yenilen Beşiktaş'ın orta sahası Orkun Kökçü, hakem yönetimini eleştirdi.

HAKEM YÖNETİMİNE TEPKİ

Milli futbolcu, "İlk yarıda daha iyi başlayabilirdik. İkinci yarı daha istekli, hırslıydık. İlk yarı atılacak kişi, ikinci yarı atıldı." dedi.

Orkun Kökçü, "Pozisyon bulduk, atamadık. O kırmızı karttan önce başka kırmızı kart vardı. Sırtını döndü, gitti. Yapacak bir şey yok, hep bize karşı oluyor." diye konuştu.