        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Orkun Kökçü: Kırmızı karttan önce başka kırmızı kart vardı, hep bize karşı oluyor - Beşiktaş Haberleri

        Orkun Kökçü: Kırmızı karttan önce başka kırmızı kart vardı, hep bize karşı oluyor

        Beşiktaş'ın orta sahası Orkun Kökçü, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldukları derbi maçından sonra hakem yönetimine tepki gösterdi. Milli futbolcu, "Kırmızı karttan önce başka kırmızı kart vardı, hep bize karşı oluyor" dedi.

        Giriş: 07.03.2026 - 22:39
        Orkun Kökçü'den hakem tepkisi!

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'a 1-0 yenilen Beşiktaş'ın orta sahası Orkun Kökçü, hakem yönetimini eleştirdi.

        HAKEM YÖNETİMİNE TEPKİ

        Milli futbolcu, "İlk yarıda daha iyi başlayabilirdik. İkinci yarı daha istekli, hırslıydık. İlk yarı atılacak kişi, ikinci yarı atıldı." dedi.

        Orkun Kökçü, "Pozisyon bulduk, atamadık. O kırmızı karttan önce başka kırmızı kart vardı. Sırtını döndü, gitti. Yapacak bir şey yok, hep bize karşı oluyor." diye konuştu.

