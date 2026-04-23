Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Orkun Kökçü: Sezonu kupayla bitirmek istiyoruz

        Orkun Kökçü: Sezonu kupayla bitirmek istiyoruz

        Beşiktaş'ın orta sahası Orkun Kökçü, Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3-0 kazandıkları Alanyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Zorlu bir sezon geçirdiklerini ifade eden Kökçü, "Bu sezonu kupayla bitirmek istiyoruz. Zorlu bir lig geçirdik, inişli ve çıkışlı. Sezonu kupayla bitirmek istiyoruz. İki final var." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 23:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sezonu kupayla bitirmek istiyoruz"

        Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor'u 3-0 yenerek yarı finale kalan Beşiktaş'ın üçüncü golünü atan Orkun Kökçü, galibiyeti değerlendirdi.

        SERGEN YALÇIN AÇIKLAMASI

        Mücadelenin ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın yanına gitmesiyle ilgili konuşan Orkun Kökçü, "Sergen Hocama koştum çünkü son zamanlarda çok konuşuyoruz kupanın önemini birlikte. O yüzden onun yanına gitmek istedim." ifadelerini kullandı.

        "SEZONU KUPAYLA BİTİRMEK İSTİYORUZ"

        Sezon hedeflerine de değinen milli futbolcu, "Bu sezonu kupayla bitirmek istiyoruz. Zorlu bir lig geçirdik, inişli ve çıkışlı. Sezonu kupayla bitirmek istiyoruz. İki final var." dedi.

        Ligde de iddialarını sürdürmek istediklerini vurgulayan Kökçü, "Ligde de puan toplamak istiyoruz. Arayı çok açmak istemiyoruz. Her gün devam edeceğiz ve çalışacağız." şeklinde konuştu.

        KARAGÜMRÜK MAÇINA DİKKAT ÇEKTİ

        Hafta sonu oynanacak Fatih Karagümrük maçına da değinen yıldız oyuncu, "Hafta sonu Karagümrük maçı var. Toparlanıp o maça hazırlanacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

