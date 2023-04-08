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Orkun Kökçü'ye Arsenal talip!

Hollanda ekibi Feyenoord'la ligde şampiyonluğa koşan milli futbolcu Orkun Kökçü, Premier Lig devi Arsenal'in radarına girdi. İngiliz basınında yer alan habere göre; Arsenal Orkun için yaz transfer döneminde harekete geçmeye hazırlanıyor.

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  • Orkun Kökçü'ye Arsenal talip!

    A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Orkun Kökçü, bu sezon sergilediği performansla transferin gözdesi haline geldi. 
  • Orkun Kökçü'ye Arsenal talip!

    Henüz 22 yaşında olmasına rağmen Feyenoord'un takım kaptanlığını üstlenen Orkun Kökçü'ye İngiltere Premier Lig devi Arsenal talip oldu.
  • Orkun Kökçü'ye Arsenal talip!

    Premier Lig'de şampiyonluğa koşan Arsenal'in gelecek sezonun kadrosunu şimdiden oluşturmak için kolları sıvadığı ve bu doğrultuda milii futbolcu Orkun'u da listesine aldığı kaydedildi.
  • Orkun Kökçü'ye Arsenal talip!

    Daily Express'te yer alan habere göre Londra ekibi, Feyenoord'un yıldızı Orkun Kökçü'yü yaz transfer döneminde renklerine bağlamak istiyor.
  • Orkun Kökçü'ye Arsenal talip!

    Haberde, Arsenal'in A Milli Takım orta sahası için sezon sonunda Feyenoord'un kapısını çalacağı belirtildi.
  • Orkun Kökçü'ye Arsenal talip!

    Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 37 maçta görev yapan Orkun, 12 gol, 3 asistle takımına büyük katkı verdi. 
  • Orkun Kökçü'ye Arsenal talip!

    Orkun'un formasını giydiği Feyenoord, Hollanda Ligi Eredivisie'de bitime 7 hafta kala en yakın rakibi Ajax'ın 8 puan önünde zirvede yer alıyor. 
  • Orkun Kökçü'ye Arsenal talip!

    Feyenoord ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Orkun Kökçü'nün güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro olarak gösteriliyor. 
  • Orkun Kökçü'ye Arsenal talip!

    TADIC'LE GERİLİM YAŞADI

    Öte yandan milli futbolcumuz Orkun Kökçü, geçtiğimiz hafta takımının Ajax ile oynadığı maçta Dusan Tadic'le saha içinde gerilim yaşamıştı.
  • Orkun Kökçü'ye Arsenal talip!

    Feyenoord ile Ajax arasındaki Hollanda Kupası yarı final maçında milli futbolcumuz Orkun Kökçü ile Dusan Tadic arasında gerilim yaşandı. 
  • Orkun Kökçü'ye Arsenal talip!

    Dusan Tadic, mücadele sırasında Orkun Kökçü'ye sert bir müdahalede bulundu. Sonrasında eliyle bir hareket yapan Tadic'in, Orkun'un maç içerisinde oruç açmasıyla dalga geçtiği iddia edilmişti. 
  • Orkun Kökçü'ye Arsenal talip!

    Sosyal medyaya düşen bir videoda Tadic'in Orkun'a yaptığı hareket infial yaratırken, konuyu milli futbolcu şu sözlerle aydınlattı:
  • Orkun Kökçü'ye Arsenal talip!

    "Böyle maçlarda bu sıklıkla olur ama konuyu büyütmemek gerekiyor. Tadic bana hakaret etmedi. Sadece normal bir tartışma oldu."

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