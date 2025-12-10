Habertürk
        Orlando Magic ile New York Knicks, Doğu Konferans yarı finalinde! - Basketbol Haberleri

        Orlando Magic ile New York Knicks, Doğu Konferans yarı finalinde!

        Amerikan Basketbol Ligi Kupası'nda (Emirates NBA Cup), çeyrek finalde Miami Heat'i 117-108 yenen Orlando Magic, Doğu Konferansı yarı finaline adını yazdıran taraf oldu. Bir diğer maçta Toronto Raptors'u 117-101 yenen New York Knicks de yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 10:04 Güncelleme: 10.12.2025 - 10:11
        Magic ile Knicks, konferans yarı finalinde!
        Kia Center'da oynanan karşılaşmada Orlando Magic'de, Desmond Bane, 37 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

        Wendell Carter 14 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken Jalen Suggs, 20 ve Paolo Banchero ise 18 sayıyla oynadı.

        Heat'de Norman Powell 21, Tyler Herro 20, Andrew Wiggins ve Bam Adebayo ise 19'ar sayıyla maçı tamamladı.

        YARI FİNALDE RAKİBİ KNICKS

        Gecenin diğer maçında New York Knicks, deplasmanda Toronto Raptors'u 117-101 yenerek yarı finale yükseldi.

        Knicks'de Jalen Brunson, 35 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Karl-Anthony Towns 14 sayı ve 16 ribauntla "double-double" yaptı.

        Raptors'da Brandon Ingram 31 sayı, 6 ribaunt ve 6 asistle oynarken Jamal Shead 18 sayı kaydetti.

        Orlando Magic ile New York Knicks, Doğu Konferansı yarı finalinde 14 Aralık Pazar günü karşı karşıya gelecek.

