NBA'de Orlando Magic, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 120-91 mağlup ederek play-off'a kalma mücadelesini sürdürdü.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin karşılaşmasında Orlando Magic, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Cleveland Cavaliers'ı evinde 120-91 yenerek sezonun 32. galibiyetini aldı.
Konferansında averaj farkıyla 9. sırada yer alarak play-off'a kalma mücadelesine devam eden Magic'te, Aaron Gordon 21 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, D.J. Augustin 20 sayı, 7 asistle oynarken, Nikola Vucevic 19 sayı, 11 ribaunt, Khem Birch ise 13 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaptı.
Sezonun 52. mağlubiyetini alan Cavaliers'ta Collin Sexton 23 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, 34 dakika sahada kalan milli basketbolcu Cedi Osman ise 8 sayı, 8 ribaunt ve 4 asist üretti.
IRVING'TEN 2. TRIPLE DOUBLE
Boston Celtics, konuk ettiği Sacramento Kings'i all-star oyuncusu Kyrie Irving'in üstün performansının yardımıyla 126-120 mağlup edip, sezonun 42. galibiyetini aldı.
Celtics'te Irving 31 sayı, 12 asist ve 10 ribauntla kariyerinin ikinci "triple-double"ını yaparak galibiyette başrolü oynarken, Jaylen Brown 22 sayı, Marcus Morris ise 21 sayı ve 13 ribauntla skora destek verdi.
Bu sezon 34. kez kaybeden Kings'te Buddy Hield 34 sayı ve 7 asist, Harrison Barnes 20 sayı, De'Aaron Fox 19 sayı, 9 asist ve 7 ribauntla mücadele etti.
NBA'de yarın 8 maç oynanacak.
SONUÇLAR
Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder: 108-106
Orlando Magic-Cleveland Cavaliers: 120-91
Boston Celtics-Sacramento Kings: 126-120
Toronto Raptors-Los Angeles Lakers: 111-98
Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 120-100
Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 100-99
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