Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, uygulamayla ilişkin şunları söyledi: "Ümraniye'de mangal kültürümüzü yaşatmak istiyoruz ama bunu doğaya zarar vermeden yapmak bizim için öncelik. Yaz aylarında artan yangın riski hepimizi endişelendiriyor. Biz de bu soruna çözüm üretmek için millet bahçelerimize doğalgazlı mangal sistemleri kurduk. Bu sistem sayesinde hem ormanlarımızı koruyoruz hem de vatandaşlarımızın keyifli bir şekilde piknik yapmasını sağlıyoruz."