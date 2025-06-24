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        Haberler Gündem Çevre Orman yangınına "doğalgazlı mangal" çözümü | Son dakika haberleri

        Ümraniye Belediyesi'nden orman yangınına "doğalgazlı mangal" çözümü

        İstanbul'un Ümraniye Belediyesi, orman yangınlarını önleme ve çevre kirliliğini azaltma amacıyla millet bahçelerinde yangın riski taşımayan doğalgazlı mangal üniteleri kurdu. Hava kirliliğini de azaltan uygulama ile vatandaşlar geleneksel mangal keyfi ile piknik yapabiliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 12:11 Güncelleme: 24.06.2025 - 12:11
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        Ümraniye Belediyesi, yaz aylarında artan orman yangını riski ve çevre kirliliğine karşı millet bahçelerinde kurduğu doğalgazlı mangal üniteleriyle vatandaşlara hizmet sunmaya devam ediyor.

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        Bir yandan geleneksel mangal kültürünü yaşatırken bir yandan da doğayı korumayı hedefleyen bu uygulama ile hem yangın riski ortadan kalkıyor hem de hava kirliliği azalıyor.

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        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye'deki Trabzon Park, Osmangazi ve Ümraniye Millet Bahçeleri’nde özel olarak hazırlanan mangal alanlarında vatandaşlar, güvenli, hijyenik ve çevre dostu doğalgazlı mangal üniteleriyle mangal keyfi yaşayabiliyor. Ormanlık alanların farklı noktalarına yerleştirilen bu sistemler, piknikçilerin gönül rahatlığıyla vakit geçirmesini sağlıyor.

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        Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, uygulamayla ilişkin şunları söyledi: "Ümraniye'de mangal kültürümüzü yaşatmak istiyoruz ama bunu doğaya zarar vermeden yapmak bizim için öncelik. Yaz aylarında artan yangın riski hepimizi endişelendiriyor. Biz de bu soruna çözüm üretmek için millet bahçelerimize doğalgazlı mangal sistemleri kurduk. Bu sistem sayesinde hem ormanlarımızı koruyoruz hem de vatandaşlarımızın keyifli bir şekilde piknik yapmasını sağlıyoruz."

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        #istanbul haberleri
        #ümraniye
        #doğalgazlı mangal
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