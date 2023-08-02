Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam 'Ormanın hayaleti' yavrularıyla görüntülendi

        'Ormanın hayaleti' yavrularıyla görüntülendi

        Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 'Ormanın Hayaleti' olarak bilinen vaşak ve yavrularının görüntülerini paylaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 09:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Ormanın hayaleti' yavrularıyla görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından, neslinin devamı tehlikede olan Vaşak hayvanı ve yavrularının Türkiye'de kaydedilen görüntüleri paylaşıldı.

        Paylaşımda, "Muhteşem An; Ormanın Hayaleti Yavrularıyla Birlikte Görüntülendi Ülkemizde yaban hayatı adına sevindirici görüntüler gelmeye devam ediyor.

        Koruma altındaki türler arasında bulunan ve doğada gözlemlenmesi oldukça zor olan "Ormanın Hayaleti" unvanıyla anılan Vaşak, yavruları ile birlikte fotokapanlara görüntülendi.

        Vaşak ailesinin bu sevimli görüntüleri Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen İzleme ve Koruma faaliyetlerinin yaban hayatında olumlu sonuçlarını göstermesi adına umut verici olarak değerlendiriliyor" ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ormanın hayaleti
        #vaşak
        #vaşak ve yavruları
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bursa'da 10 fabrika küle dönmüştü! Yangının nedeni belli oldu!
        Bursa'da 10 fabrika küle dönmüştü! Yangının nedeni belli oldu!
        Ambulansın önünü kestiler! 2'si bıçakla 4 yaralı!
        Ambulansın önünü kestiler! 2'si bıçakla 4 yaralı!
        Emniyet Genel Müdürlüğü'nde üst düzey atamalar
        Emniyet Genel Müdürlüğü'nde üst düzey atamalar
        İntihar ettiği ileri sürülmüştü! Özgecan'ın ölümünde flaş gelişme!
        İntihar ettiği ileri sürülmüştü! Özgecan'ın ölümünde flaş gelişme!
        Eyyam-ı bahur sıcakları geldi! Bunaltıcı sıcaklar başlıyor
        Eyyam-ı bahur sıcakları geldi! Bunaltıcı sıcaklar başlıyor
        Dünyadan Süper Ay manzaraları
        Dünyadan Süper Ay manzaraları
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        İncil dağıtmak için para topladı: 33 milyon dolarla kayıplara karıştı!
        İncil dağıtmak için para topladı: 33 milyon dolarla kayıplara karıştı!
        Sendika tamam da sözleşme yok
        Sendika tamam da sözleşme yok
        "Kariyerini bitiriyordu"
        "Kariyerini bitiriyordu"
        RTÜK'ten Disney +'a inceleme
        RTÜK'ten Disney +'a inceleme
        Zeytinyağı ihracatına kısıtlama
        Zeytinyağı ihracatına kısıtlama
        Fenerbahçe'den Avrupa resitali!
        Fenerbahçe'den Avrupa resitali!
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Okan Buruk, Nelsson'un kararını açıkladı
        Okan Buruk, Nelsson'un kararını açıkladı
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Günay Güvenç resmen Aslan!
        Günay Güvenç resmen Aslan!
        İzmir'de Fahri Konsoloslukta saldırı
        İzmir'de Fahri Konsoloslukta saldırı