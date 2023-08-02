'Ormanın hayaleti' yavrularıyla görüntülendi Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 'Ormanın Hayaleti' olarak bilinen vaşak ve yavrularının görüntülerini paylaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından, neslinin devamı tehlikede olan Vaşak hayvanı ve yavrularının Türkiye'de kaydedilen görüntüleri paylaşıldı.

Paylaşımda, "Muhteşem An; Ormanın Hayaleti Yavrularıyla Birlikte Görüntülendi Ülkemizde yaban hayatı adına sevindirici görüntüler gelmeye devam ediyor.

Koruma altındaki türler arasında bulunan ve doğada gözlemlenmesi oldukça zor olan "Ormanın Hayaleti" unvanıyla anılan Vaşak, yavruları ile birlikte fotokapanlara görüntülendi.

Vaşak ailesinin bu sevimli görüntüleri Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen İzleme ve Koruma faaliyetlerinin yaban hayatında olumlu sonuçlarını göstermesi adına umut verici olarak değerlendiriliyor" ifadelerine yer verildi.