Ormanlık alanda doğan buzağıyı sırtında taşıdı

Amasya'nın merkeze bağlı Yıldızköy köyünde yaşayan İsa ve Emine Derici çifti, akşam saatlerinde otlaktan dönmeyen 'Kırmızı' adını verdikleri ineklerini aramaya başladı.

Köyün üst kısımlarındaki ormanlık alanda ineklerini bitkin bulan çift, hayvanın bir süre önce doğum yaptığını fark etti.

İsa Derici, yeni doğan buzağıyı sırtına alarak, birkaç kilometre uzaklıktaki köye kadar götürdü.

Derici'nin buzağıyı sırtında taşıdığı ve bitkin ineğin de arkalarından takip ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, ineğin yavrusunu takip etmesi ve yakınından ayrılmaması dikkati çekti.