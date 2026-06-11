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        Haberler Yaşam Ormanlık alanda doğan buzağıyı sırtında taşıdı

        Besici, ormanlık alanda doğan buzağıyı sırtında taşıdı

        Amasya'da ineği ormanlık alanda doğum yapan besicinin, yeni doğan buzağıyı sırtında köye kadar taşıdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 16:19 Güncelleme:
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        Ormanlık alanda doğan buzağıyı sırtında taşıdı

        Amasya'nın merkeze bağlı Yıldızköy köyünde yaşayan İsa ve Emine Derici çifti, akşam saatlerinde otlaktan dönmeyen 'Kırmızı' adını verdikleri ineklerini aramaya başladı.

        Köyün üst kısımlarındaki ormanlık alanda ineklerini bitkin bulan çift, hayvanın bir süre önce doğum yaptığını fark etti.

        İsa Derici, yeni doğan buzağıyı sırtına alarak, birkaç kilometre uzaklıktaki köye kadar götürdü.

        Derici'nin buzağıyı sırtında taşıdığı ve bitkin ineğin de arkalarından takip ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Görüntülerde, ineğin yavrusunu takip etmesi ve yakınından ayrılmaması dikkati çekti.

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        #buzağı
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