Ortağının otomobilini durdurdu! Eşinin yanında öldürdü!
Ankara'nın Çankaya ilçesinde O.Ş., aralarında anlaşmazlık olan ortağı L.İ.'nin otomobilini durdurup, eşinin yanında art arda ateş etti. L.İ. hayatını kaybederken, eşi olaydan yara almadı, O.Ş. ise olay yerinden kaçtı. Polis, katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı
Ankara'da kan donduran bir olay meydana geldi. Olay, dün saat 18.00 sıralarında Çankaya ilçesi, Aziziye Mahallesi Cinnah Caddesi'nde meydana geldi.
ORTAĞI ARACINI DURDURDU
DHA'da yer alan habere göre L.İ., eşiyle beraber otomobiliyle seyir halindeyken, aralarında anlaşmazlık olan ve ortak oldukları öğrenilen O.Ş. tarafından araçları durduruldu.
GÖĞSÜNE PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ
O.Ş., sürücünün yan koltuğunda oturan L.İ.'ye tabancayla art arda ateş edip, kaçtı. L.İ. göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
L.İ. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis, saldırıdan sonra kaçan O.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.