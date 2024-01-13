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        Haberler Gündem Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden öğrenilir? 6. ve 9. sınıf ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı

        Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı

        MEB tarafından 6. ve 9. sınıf öğrencileri için düzenlenen ortak sınav, Aralık ayında gerçekleşmişti. Şimdi, sınava giren öğrenciler ortak sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı ve diğer detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2024 - 17:32 Güncelleme: 13.01.2024 - 17:32
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        Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarafından gerçekleştirilen 1. dönemin ikinci yazılı sınavlarında sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. 26-27 Aralık tarihinde yapılan sınav sonrasında 6. ve 9. sınıf öğrencileri ortak sınav sonuçlarını heyecanla bekliyor. Peki, ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve sonuçlar nasıl öğrenilir, nereden bakılır? İşte, detaylar...

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        ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        MEB ortak sınav sonuç tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak sınav sonuçlarının, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde açıklanacağı belirtildi. Bu bilgiler ışığında ortak sınav sonuçlarının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

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        ORTAK SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

        Sınav sonuçları branş/alan öğretmenleri tarafından ortakyazilisinav.meb.gov.tr adresinden indirilecek ve öğrencilere duyurulacak. Ayrıca öğrenciler, aldığı puanı daha önceden olduğu gibi e-Okul sistemi üzerinden öğrenebilecek.

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        DEĞERLENDİRME 100 TAM PUAN ÜZERİNDEN OLACAK

        Sınavlarda sadece öğrencilerin sorulara verdiği doğru cevaplara puan verilecek.

        Yanlış cevaplar ise puanlamaya dahil edilmeyecek ve doğru cevapları etkilemeyecek. Sınav sonuçları 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek.

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        MAZERET SINAVI DA YAPILACAK

        Geçerli mazereti bulunan öğrencilerin sınava katılmama gerekçesi, ortak yazılı sınav uygulama tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı bildirilecek. Sınavlara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılacak.

        Ülke ve il genelinde yapılacak mazeret sınavlarının tarihi, il milli eğitim müdürlüklerince ilan edilecek. Mazeret sınavlarının soru ve cevap anahtarları, ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanacak, sınavın uygulanması ise eğitim kurumu sınıf veya alan zümrelerince yapılacak.

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        Mazeret sınavlarına katılmayan öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacak ve öğrenci sınava katılmamış olarak değerlendirilecek.

        Öğrenci velisi, 3 iş günü içinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne sınav sorularına yönelik itirazı için dilekçeyle başvurabilecek.

        Ortak yazılı sınav soru itirazları, ülke ve il geneli yapılan sınavlarda ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince, ilçe geneli yapılan sınavlarda ilçe milli eğitim müdürlüklerince, okul geneli yapılan sınavlarda ise okul müdürlüklerince cevaplanacak.

        Ülke, il ve ilçe genelinde yapılan ortak yazılı sınavların cevap kağıtları, okullarda muhafaza altına alınacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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