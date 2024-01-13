Haberler Gündem Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden öğrenilir? 6. ve 9. sınıf ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı

Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı MEB tarafından 6. ve 9. sınıf öğrencileri için düzenlenen ortak sınav, Aralık ayında gerçekleşmişti. Şimdi, sınava giren öğrenciler ortak sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı ve diğer detaylar... Habertürk Giriş: 13.01.2024 - 17:32 Güncelleme: 13.01.2024 - 17:32 facebook

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Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarafından gerçekleştirilen 1. dönemin ikinci yazılı sınavlarında sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. 26-27 Aralık tarihinde yapılan sınav sonrasında 6. ve 9. sınıf öğrencileri ortak sınav sonuçlarını heyecanla bekliyor. Peki, ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve sonuçlar nasıl öğrenilir, nereden bakılır? İşte, detaylar...