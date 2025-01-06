Kumpir, sokak lezzetlerinin en sevilenlerinden biri. Ancak dışarıda yediğiniz o lezzeti evde yakalamak düşündüğünüzden çok daha kolay! Fırından çıkan sıcacık patates, lezzetli iç harcıyla buluşuyor ve ortaya gerçek bir şölen çıkıyor!