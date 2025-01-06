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        Haberler Yaşam Ortaköy'ün favori lezzeti evinize geliyor: Sadece 6 adımda evde yapabileceğiniz pratik kumpir tarifi!

        Ortaköy'ün favori lezzeti evinize geliyor: Evde kumpir yapmanın en kolay yolu!

        Patates sever misiniz? Hele bir de içine dilediğiniz malzemeleri ekleyip kendi zevkinize göre bir lezzet yaratma fırsatı sunuyorsa, bu tarif tam size göre! Evde hazırlayabileceğiniz bu kumpir tarifi, hem pratik hem de çok lezzetli!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 17:19 Güncelleme: 06.01.2025 - 17:19
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        Kumpir, sokak lezzetlerinin en sevilenlerinden biri. Ancak dışarıda yediğiniz o lezzeti evde yakalamak düşündüğünüzden çok daha kolay! Fırından çıkan sıcacık patates, lezzetli iç harcıyla buluşuyor ve ortaya gerçek bir şölen çıkıyor!

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        MALZEMELER

        4 büyük boy patates

        1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

        2 yemek kaşığı tereyağı

        1 çay kaşığı tuz

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        İÇ HARCI İÇİN

        1 su bardağı haşlanmış mısır

        1 su bardağı doğranmış turşu

        1 su bardağı haşlanmış bezelye

        1 su bardağı sosis (isteğe bağlı, küçük doğranmış ve pişirilmiş)

        Mayonez ve ketçap

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        HAZIRLANIŞI

        Fırını 200°C'ye ısıtın. Patatesleri iyice yıkayın ve kabuklarıyla birlikte fırına yerleştirin. Yumuşayana kadar yaklaşık 60-70 dakika pişirin.

        Fırından çıkan patatesleri ortadan ikiye bölün ve içlerini bir kaşık yardımıyla dikkatlice çıkarın (kabuklar zarar görmemeli).

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        Çıkardığınız patates içini bir kaseye alın. Tereyağı, rendelenmiş kaşar peyniri ve tuz ekleyerek püre haline getirin.

        Hazırladığınız patates püresini tekrar patates kabuklarının içine doldurun.

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        Üzerine mısır, turşu, bezelye ve sosis gibi malzemeleri ekleyin.

        Servis etmeden önce mayonez ve ketçap ile süsleyebilirsiniz

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