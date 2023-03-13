Ama bunu kendi adınızla yapamayacak kadar da korkaksınız. @egebenimevim ile bir tatsızlığım olmamış ki olayı deve yapıyorsunuz? Siz bayılıyorsuz insan taşlamaya, benim de en nefret ettiğim insan tipi. Uzmanlığınız, yeterliliğiniz olmayan konularda hassas döneminde bir insana tavsiye veremezsiniz, siz doktor değilsiniz. Ha bu arada ben şefim o yüzden isterseniz tarif vermeme laf edin" cevabını verdi.