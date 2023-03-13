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Ortalık karıştı! Bora Akkaş'ın hamile eşi Oben Alkan gelen yoruma sessiz kalamadı!

Sosyal medyada tarifler veren ve geniş bir takipçi kitlesine sahip olan, kibarlığıyla, naifliğiyle oldukça sevilen Oben Alkan, bir takipçisinin gelen yorumuna karşı sessiz kalamadı. Geçtiğimiz günlerde oyuncu Bora Akkaş ile evlenen ve hamile olduğunu açıklayan Oben Alkan'ın, son tarifine gelen yorumlar ortalığı karıştırdı.

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  • Ortalık karıştı! Bora Akkaş'ın hamile eşi Oben Alkan gelen yoruma sessiz kalamadı!

    Sosyal medya hesabında lezzetli yemek tariflerine yer veren şef Oben Alkan, eşi Bora Akkuş ile birlikte çektiği eğlenceli videolarla fenomen haline gelmişti.
  • Ortalık karıştı! Bora Akkaş'ın hamile eşi Oben Alkan gelen yoruma sessiz kalamadı!

    Uzun yıllardır birlikte olan ve geçtiğimiz günlerde yurt dışında evlenen Bora Akkuş ile Oben Alkan, bebek beklediklerini sosyal medya üzerinden sevenlerine duyurmuştu.
  • Ortalık karıştı! Bora Akkaş'ın hamile eşi Oben Alkan gelen yoruma sessiz kalamadı!

    İçerisinde çiğ yumurta kullandığı Tiramisu tarifini paylaşan fenomen Oben Alkan, bir takipçisinin yorumu üzerine sinirlendi. Yaptığı yorumla gündem oldu.
  • Ortalık karıştı! Bora Akkaş'ın hamile eşi Oben Alkan gelen yoruma sessiz kalamadı!

    Oben Alkan üst üste kötü yorum yazan bir takipçisine,

    "1 kişinin 10 ayrı fake hesabından yapmış olduğunu tahmin ettiğim bu agresif yorumların hangi birine nerden tutup cevap versem acaba. Deneyelim… Herkes bana istediğini söyleyebilir ama ben bi şey söyleyince küstah. İnternetin 2010 yılında kalmışsınız, hala nefret etmeyi, burnu kalkık davranmayı ‘havalı’ sanıyorsunuz.
  • Ortalık karıştı! Bora Akkaş'ın hamile eşi Oben Alkan gelen yoruma sessiz kalamadı!

    Ama bunu kendi adınızla yapamayacak kadar da korkaksınız. @egebenimevim ile bir tatsızlığım olmamış ki olayı deve yapıyorsunuz? Siz bayılıyorsuz insan taşlamaya, benim de en nefret ettiğim insan tipi. Uzmanlığınız, yeterliliğiniz olmayan konularda hassas döneminde bir insana tavsiye veremezsiniz, siz doktor değilsiniz. Ha bu arada ben şefim o yüzden isterseniz tarif vermeme laf edin" cevabını verdi.
  • Ortalık karıştı! Bora Akkaş'ın hamile eşi Oben Alkan gelen yoruma sessiz kalamadı!

    "5 KÜÇÜK BARNAKCIK..."

    Oben Alkan, geçtiğimiz hafta bir hamilelik fotoğrafı paylaşmıştı. Fotoğrafa ünlü isimlerden adeta yorum yağdı. Alkan foroğrafa, 'Geleceğe dair umutlu olmamı sağlayan 5 küçük barnakcık' notunu düştü.
  • Ortalık karıştı! Bora Akkaş'ın hamile eşi Oben Alkan gelen yoruma sessiz kalamadı!

    Bora Akkuş, Oben Alkan'ın hamilelik fotoğrafını yayınlaması üzerine kendi hesabından bu fotoğrafı yayınlayarak altına "Bekliyoruz" notunu düşmüştü.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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