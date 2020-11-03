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Örtülü boykot rakamlara yansıdı

Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye uyguladığı gayri resmi boykot ticaret rakamlarına yansıdı. Türkiye'den Suudi Arabistan'a ihracat ekim ayında yüzde 7.2 azalarak 198.9 milyon dolara indi. 2019 yılının ekim ayına göre düşüş yüzde 11.7 oldu. Ekim ayında Suudi Arabistan'a süs bitkileri ihracatı durdu. Savunma ve havacılık sanayii ihracatı yüzde 90.4, mücevher ihracatı yüzde 84.4, yaş meyve ve sebze ihracatı yüzde 75.5 azaldı. Aynı dönemde diğer sanayi ürünleri ihracatı yüzde 437.4, tütün ihracatı ise yüzde 90.3 arttı

Örtülü boykot rakamlara yansıdı-haberler

Suudi Arabistan'ın Türkiye'den ithalata yasak çağrısı yapmasıyla ivme kazanan gayri resmi boykot ticaret rakamlarına yansıdı. Suudi Arabistan'ın Türkiye'den ithalatı ekim ayında yüzde 7.2 azaldı. Suudi iş insanları ve perakendeciler 1 Ekim'den itibaren Türkiye'den ithalata yasak çağrısı yapmış gayri resmi boykot ivme kazanmıştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre eylül ayında 214 milyon dolar olan Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı ekim ayında 198.9 milyon dolara indi. 2019 yılının ekim ayına göre ise yüzde 11.75 azaldı.

SUUDİ ARABİSTAN'A İHRACAT EKİM AYINDA EYLÜLE GÖRE YÜZDE 7.2 AZALDI

1 - 31 EKIM (1.000 $)1 - 30 EYLÜL (1.000 $)1 OCAK - 31 EKIM (1.000 $)
20192020Değişim (%)2020Değişim (%)20192020Değişim (%)
225.432,84198.940,19-11.75214.371,03-7.202.649.802,152.231.582,82-15.78

Suudi Arabistan, 2020 yılının 10 ayında toplam 2 milyar 231 milyon dolar ile Türkiye'nin 2020 yılı ihracatında yüzde 1.78 payla 15. ülke konumunda bulunuyor.

2020 YILI İHRACATIMIZDA İLK 20 ÜLKE (1.000 $)
ÜLKEOCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAĞUSTOSEYLÜLEKİMKÜMÜLATİF PAY (%)
1.ALMANYA1.268.405,511.196.429,471.160.093,63796.830,66847.724,491.178.225,771.298.471,501.085.914,171.350.832,561.458.879,5111.641.807,279,31
2.BİRLEŞİK KRALLIK833.383,41827.726,42772.818,29339.827,13533.494,32873.063,61923.088,68713.044,381.108.074,681.445.433,768.369.954,686,69
3.ABD639.828,53663.129,78686.420,53594.860,17496.458,42713.290,38814.967,02667.771,32859.651,27892.743,267.029.120,685,62
4.İTALYA842.185,48715.177,16507.152,74375.669,68373.270,32599.707,66587.027,74462.876,49755.300,68824.741,556.043.109,514,83
5.IRAK621.803,03630.158,59372.886,37459.412,84502.648,80580.981,84608.706,21549.224,93686.637,37788.987,845.801.447,824,64
6.FRANSA617.974,62602.243,68459.851,00224.990,95400.449,45573.193,24658.537,10452.794,68672.160,49712.435,355.374.630,574,30
7.İSPANYA588.887,16612.058,78465.214,24287.854,75250.931,64439.263,22597.484,64554.491,50666.400,79694.646,735.157.233,474,12
8.HOLLANDA470.861,38410.959,20444.995,85262.601,28310.203,43361.840,32453.115,76393.359,40402.167,93432.357,003.942.461,543,15
9.İSRAİL365.167,52376.653,11389.518,11240.840,01259.517,09377.810,94390.410,47349.666,82420.822,45460.778,143.631.184,662,90
10.RUSYA FEDERASYONU331.829,60367.102,43309.680,20188.731,31221.631,31366.428,79376.162,20277.949,21339.956,46407.598,823.187.070,322,55
11.ROMANYA328.696,81317.573,79323.588,94172.024,38215.411,18322.439,91336.974,63258.047,66418.422,95369.351,643.062.531,882,45
12.BELÇİKA309.156,25314.322,92248.497,69154.936,32253.383,16282.237,75292.005,13254.514,30305.214,47335.825,862.750.093,872,20
13.POLONYA270.083,41291.876,13262.297,15152.887,71178.049,25229.852,90282.010,55237.925,06380.539,09382.367,772.667.889,042,13
14.MISIR273.960,74292.483,46263.776,35208.188,37172.897,13216.630,10242.870,06187.146,82236.401,15254.026,762.348.380,951,88
15.SUUDİ ARABİSTAN221.910,71290.496,85298.675,69200.946,94139.505,13212.474,99257.191,94197.069,34214.371,03198.940,192.231.582,821,78
16.ÇİN204.657,17143.214,93184.774,34213.085,52187.550,98218.183,90237.234,08196.468,16267.727,93265.279,872.118.176,891,69
17.BULGARİSTAN202.664,68191.927,69186.387,44141.315,74152.868,98207.910,70219.048,27192.913,47243.418,62252.718,661.991.174,251,59
18.BAE220.671,53184.313,00175.153,32170.079,9494.945,73143.620,50132.097,07138.545,06124.590,79182.519,251.566.536,191,25
19.FAS174.656,29206.948,96197.426,0859.913,4787.323,91153.815,90176.831,05137.106,63196.326,96172.926,401.563.275,651,25
20.AZERBAYCAN117.958,52126.609,59132.460,71129.483,74166.630,74139.902,96134.661,87145.078,47216.665,64232.726,241.542.178,471,23
İlk 20 Ülke Toplam82.019.84165,60
Genel Toplam125.032.308100,00

SUUDİ ARABİSTAN'A YAŞ SEBZE VE MEYVE İHRACATI YÜZDE 75 AZALDI

Sektörel olarak değerlendirildiğinde Ekim ayında Suudi Arabistan'ın Türkiye'den süs bitkileri ithalatı yapmadığı görülüyor. Savunma ve havacılık sanayii ihracatının yüzde 90.4, mücevher ihracatının yüzde 84.4, yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 75.5 azaldığı dikkat çekiyor.

TÜTÜN İHRACATI YÜZDE 90 ARTTI

Aynı dönemde diğer sanayi ürünleri ihracatında yüzde 437.4, tütün ihracatında ise yüzde 90.3 artış söz konusu.

Suudi Arabistan'a sektörel ihracat (1000 $)
1 - 31 EKIM1 - 30 EYLÜL1 OCAK - 31 EKIM
SEKTÖR20192020Değişim (%)2020Değişim (%)20192020Değişim (%)
Çelik12.069,9810.731,89-11.096.414,3667.31184.842,93136.893,78-25.94
Demir ve Demir Dışı Metaller9.951,6411.601,8516.5811.599,530.02118.366,13124.995,775.60
Deri ve Deri Mamulleri3.356,482.400,61-28.482.707,93-11.3542.679,1025.094,17-41.20
Diğer Sanayi Ürünleri87,99472,87437.4494,83398.652.170,932.214,001.98
Elektrik Elektronik10.008,5310.850,508.4114.823,94-26.80161.045,41128.661,85-20.11
Fındık ve Mamulleri1.605,82466,59-70.941.001,48-53.417.989,528.910,0711.52
Gemi ve Yat0,0045,440,002.222,57636,05-71.38
Halı20.197,8722.206,359.9425.351,46-12.41297.782,17249.458,98-16.23
Hazırgiyim ve Konfeksiyon25.725,8113.189,80-48.7320.828,80-36.68278.290,72206.198,61-25.91
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri21.265,204.796,70-77.449.565,86-49.86189.665,75177.966,43-6.17
İklimlendirme Sanayii6.897,826.269,23-9.114.743,3832.1742.088,3851.334,7821.97
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri21.522,6318.284,14-15.0519.783,53-7.58396.516,91206.907,76-47.82
Kuru Meyve ve Mamulleri1.113,52552,59-50.371.520,97-63.6723.174,7716.507,92-28.77
Madencilik Ürünleri11.584,3519.700,3870.0613.173,8549.54105.234,44133.997,7827.33
Makine ve Aksamları12.049,3412.537,294.0510.650,5117.72104.754,54103.988,30-0.73
Meyve Sebze Mamulleri3.235,571.754,88-45.763.747,86-53.1823.089,6028.021,0621.36
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri17.484,0125.198,2444.1221.651,1516.38181.243,62198.688,309.62
Mücevher1.867,20290,69-84.432.129,03-86.3533.084,1613.406,64-59.48
Otomotiv Endüstrisi16.049,2416.235,791.1617.118,15-5.15138.301,40143.606,053.84
Savunma ve Havacılık Sanayii1.142,95109,40-90.4322,87378.3723.875,3217.618,47-26.21
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller5.049,182.207,51-56.283.968,47-44.3770.252,0167.500,48-3.92
Süs Bitkileri ve Mam.142,710,00-100105,97-100966,68489,47-49.37
Tekstil ve Hammaddeleri6.526,074.551,17-30.265.741,24-20.7363.137,2543.257,35-31.49
Tütün5.131,549.769,6790.386.613,9647.7141.276,8256.855,6737.74
Yaş Meyve ve Sebze6.506,591.592,96-75.526.907,19-76.9453.438,7231.813,49-40.47
Zeytin ve Zeytinyağı1.113,54334,55-69.96510,03-34.4117.372,7118.859,198.56

2019 YILINDA TÜRKİYE SUUDİ ARABİSTAN'A 3.2 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT YAPTI

Suudi Arabistan'a ihracat geçen yıl yükseldi
Yılİhracat (milyon $)İthalat (milyon $)
20153.5822.140
20163.2641.839
20172.8322.219
20182.7662.512
20193.2922.005

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