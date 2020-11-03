Suudi Arabistan'ın Türkiye'den ithalata yasak çağrısı yapmasıyla ivme kazanan gayri resmi boykot ticaret rakamlarına yansıdı. Suudi Arabistan'ın Türkiye'den ithalatı ekim ayında yüzde 7.2 azaldı. Suudi iş insanları ve perakendeciler 1 Ekim'den itibaren Türkiye'den ithalata yasak çağrısı yapmış gayri resmi boykot ivme kazanmıştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre eylül ayında 214 milyon dolar olan Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı ekim ayında 198.9 milyon dolara indi. 2019 yılının ekim ayına göre ise yüzde 11.75 azaldı.
SUUDİ ARABİSTAN'A İHRACAT EKİM AYINDA EYLÜLE GÖRE YÜZDE 7.2 AZALDI
|1 - 31 EKIM (1.000 $)
|1 - 30 EYLÜL (1.000 $)
|1 OCAK - 31 EKIM (1.000 $)
|2019
|2020
|Değişim (%)
|2020
|Değişim (%)
|2019
|2020
|Değişim (%)
|225.432,84
|198.940,19
|-11.75
|214.371,03
|-7.20
|2.649.802,15
|2.231.582,82
|-15.78
Suudi Arabistan, 2020 yılının 10 ayında toplam 2 milyar 231 milyon dolar ile Türkiye'nin 2020 yılı ihracatında yüzde 1.78 payla 15. ülke konumunda bulunuyor.
|2020 YILI İHRACATIMIZDA İLK 20 ÜLKE (1.000 $)
|ÜLKE
|OCAK
|ŞUBAT
|MART
|NİSAN
|MAYIS
|HAZİRAN
|TEMMUZ
|AĞUSTOS
|EYLÜL
|EKİM
|KÜMÜLATİF
|PAY (%)
|1.
|ALMANYA
|1.268.405,51
|1.196.429,47
|1.160.093,63
|796.830,66
|847.724,49
|1.178.225,77
|1.298.471,50
|1.085.914,17
|1.350.832,56
|1.458.879,51
|11.641.807,27
|9,31
|2.
|BİRLEŞİK KRALLIK
|833.383,41
|827.726,42
|772.818,29
|339.827,13
|533.494,32
|873.063,61
|923.088,68
|713.044,38
|1.108.074,68
|1.445.433,76
|8.369.954,68
|6,69
|3.
|ABD
|639.828,53
|663.129,78
|686.420,53
|594.860,17
|496.458,42
|713.290,38
|814.967,02
|667.771,32
|859.651,27
|892.743,26
|7.029.120,68
|5,62
|4.
|İTALYA
|842.185,48
|715.177,16
|507.152,74
|375.669,68
|373.270,32
|599.707,66
|587.027,74
|462.876,49
|755.300,68
|824.741,55
|6.043.109,51
|4,83
|5.
|IRAK
|621.803,03
|630.158,59
|372.886,37
|459.412,84
|502.648,80
|580.981,84
|608.706,21
|549.224,93
|686.637,37
|788.987,84
|5.801.447,82
|4,64
|6.
|FRANSA
|617.974,62
|602.243,68
|459.851,00
|224.990,95
|400.449,45
|573.193,24
|658.537,10
|452.794,68
|672.160,49
|712.435,35
|5.374.630,57
|4,30
|7.
|İSPANYA
|588.887,16
|612.058,78
|465.214,24
|287.854,75
|250.931,64
|439.263,22
|597.484,64
|554.491,50
|666.400,79
|694.646,73
|5.157.233,47
|4,12
|8.
|HOLLANDA
|470.861,38
|410.959,20
|444.995,85
|262.601,28
|310.203,43
|361.840,32
|453.115,76
|393.359,40
|402.167,93
|432.357,00
|3.942.461,54
|3,15
|9.
|İSRAİL
|365.167,52
|376.653,11
|389.518,11
|240.840,01
|259.517,09
|377.810,94
|390.410,47
|349.666,82
|420.822,45
|460.778,14
|3.631.184,66
|2,90
|10.
|RUSYA FEDERASYONU
|331.829,60
|367.102,43
|309.680,20
|188.731,31
|221.631,31
|366.428,79
|376.162,20
|277.949,21
|339.956,46
|407.598,82
|3.187.070,32
|2,55
|11.
|ROMANYA
|328.696,81
|317.573,79
|323.588,94
|172.024,38
|215.411,18
|322.439,91
|336.974,63
|258.047,66
|418.422,95
|369.351,64
|3.062.531,88
|2,45
|12.
|BELÇİKA
|309.156,25
|314.322,92
|248.497,69
|154.936,32
|253.383,16
|282.237,75
|292.005,13
|254.514,30
|305.214,47
|335.825,86
|2.750.093,87
|2,20
|13.
|POLONYA
|270.083,41
|291.876,13
|262.297,15
|152.887,71
|178.049,25
|229.852,90
|282.010,55
|237.925,06
|380.539,09
|382.367,77
|2.667.889,04
|2,13
|14.
|MISIR
|273.960,74
|292.483,46
|263.776,35
|208.188,37
|172.897,13
|216.630,10
|242.870,06
|187.146,82
|236.401,15
|254.026,76
|2.348.380,95
|1,88
|15.
|SUUDİ ARABİSTAN
|221.910,71
|290.496,85
|298.675,69
|200.946,94
|139.505,13
|212.474,99
|257.191,94
|197.069,34
|214.371,03
|198.940,19
|2.231.582,82
|1,78
|16.
|ÇİN
|204.657,17
|143.214,93
|184.774,34
|213.085,52
|187.550,98
|218.183,90
|237.234,08
|196.468,16
|267.727,93
|265.279,87
|2.118.176,89
|1,69
|17.
|BULGARİSTAN
|202.664,68
|191.927,69
|186.387,44
|141.315,74
|152.868,98
|207.910,70
|219.048,27
|192.913,47
|243.418,62
|252.718,66
|1.991.174,25
|1,59
|18.
|BAE
|220.671,53
|184.313,00
|175.153,32
|170.079,94
|94.945,73
|143.620,50
|132.097,07
|138.545,06
|124.590,79
|182.519,25
|1.566.536,19
|1,25
|19.
|FAS
|174.656,29
|206.948,96
|197.426,08
|59.913,47
|87.323,91
|153.815,90
|176.831,05
|137.106,63
|196.326,96
|172.926,40
|1.563.275,65
|1,25
|20.
|AZERBAYCAN
|117.958,52
|126.609,59
|132.460,71
|129.483,74
|166.630,74
|139.902,96
|134.661,87
|145.078,47
|216.665,64
|232.726,24
|1.542.178,47
|1,23
|İlk 20 Ülke Toplam
|82.019.841
|65,60
|Genel Toplam
|125.032.308
|100,00
SUUDİ ARABİSTAN'A YAŞ SEBZE VE MEYVE İHRACATI YÜZDE 75 AZALDI
Sektörel olarak değerlendirildiğinde Ekim ayında Suudi Arabistan'ın Türkiye'den süs bitkileri ithalatı yapmadığı görülüyor. Savunma ve havacılık sanayii ihracatının yüzde 90.4, mücevher ihracatının yüzde 84.4, yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 75.5 azaldığı dikkat çekiyor.
TÜTÜN İHRACATI YÜZDE 90 ARTTI
Aynı dönemde diğer sanayi ürünleri ihracatında yüzde 437.4, tütün ihracatında ise yüzde 90.3 artış söz konusu.
|Suudi Arabistan'a sektörel ihracat (1000 $)
|1 - 31 EKIM
|1 - 30 EYLÜL
|1 OCAK - 31 EKIM
|SEKTÖR
|2019
|2020
|Değişim (%)
|2020
|Değişim (%)
|2019
|2020
|Değişim (%)
|Çelik
|12.069,98
|10.731,89
|-11.09
|6.414,36
|67.31
|184.842,93
|136.893,78
|-25.94
|Demir ve Demir Dışı Metaller
|9.951,64
|11.601,85
|16.58
|11.599,53
|0.02
|118.366,13
|124.995,77
|5.60
|Deri ve Deri Mamulleri
|3.356,48
|2.400,61
|-28.48
|2.707,93
|-11.35
|42.679,10
|25.094,17
|-41.20
|Diğer Sanayi Ürünleri
|87,99
|472,87
|437.44
|94,83
|398.65
|2.170,93
|2.214,00
|1.98
|Elektrik Elektronik
|10.008,53
|10.850,50
|8.41
|14.823,94
|-26.80
|161.045,41
|128.661,85
|-20.11
|Fındık ve Mamulleri
|1.605,82
|466,59
|-70.94
|1.001,48
|-53.41
|7.989,52
|8.910,07
|11.52
|Gemi ve Yat
|0,00
|45,44
|0,00
|2.222,57
|636,05
|-71.38
|Halı
|20.197,87
|22.206,35
|9.94
|25.351,46
|-12.41
|297.782,17
|249.458,98
|-16.23
|Hazırgiyim ve Konfeksiyon
|25.725,81
|13.189,80
|-48.73
|20.828,80
|-36.68
|278.290,72
|206.198,61
|-25.91
|Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
|21.265,20
|4.796,70
|-77.44
|9.565,86
|-49.86
|189.665,75
|177.966,43
|-6.17
|İklimlendirme Sanayii
|6.897,82
|6.269,23
|-9.11
|4.743,38
|32.17
|42.088,38
|51.334,78
|21.97
|Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
|21.522,63
|18.284,14
|-15.05
|19.783,53
|-7.58
|396.516,91
|206.907,76
|-47.82
|Kuru Meyve ve Mamulleri
|1.113,52
|552,59
|-50.37
|1.520,97
|-63.67
|23.174,77
|16.507,92
|-28.77
|Madencilik Ürünleri
|11.584,35
|19.700,38
|70.06
|13.173,85
|49.54
|105.234,44
|133.997,78
|27.33
|Makine ve Aksamları
|12.049,34
|12.537,29
|4.05
|10.650,51
|17.72
|104.754,54
|103.988,30
|-0.73
|Meyve Sebze Mamulleri
|3.235,57
|1.754,88
|-45.76
|3.747,86
|-53.18
|23.089,60
|28.021,06
|21.36
|Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri
|17.484,01
|25.198,24
|44.12
|21.651,15
|16.38
|181.243,62
|198.688,30
|9.62
|Mücevher
|1.867,20
|290,69
|-84.43
|2.129,03
|-86.35
|33.084,16
|13.406,64
|-59.48
|Otomotiv Endüstrisi
|16.049,24
|16.235,79
|1.16
|17.118,15
|-5.15
|138.301,40
|143.606,05
|3.84
|Savunma ve Havacılık Sanayii
|1.142,95
|109,40
|-90.43
|22,87
|378.37
|23.875,32
|17.618,47
|-26.21
|Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
|5.049,18
|2.207,51
|-56.28
|3.968,47
|-44.37
|70.252,01
|67.500,48
|-3.92
|Süs Bitkileri ve Mam.
|142,71
|0,00
|-100
|105,97
|-100
|966,68
|489,47
|-49.37
|Tekstil ve Hammaddeleri
|6.526,07
|4.551,17
|-30.26
|5.741,24
|-20.73
|63.137,25
|43.257,35
|-31.49
|Tütün
|5.131,54
|9.769,67
|90.38
|6.613,96
|47.71
|41.276,82
|56.855,67
|37.74
|Yaş Meyve ve Sebze
|6.506,59
|1.592,96
|-75.52
|6.907,19
|-76.94
|53.438,72
|31.813,49
|-40.47
|Zeytin ve Zeytinyağı
|1.113,54
|334,55
|-69.96
|510,03
|-34.41
|17.372,71
|18.859,19
|8.56
2019 YILINDA TÜRKİYE SUUDİ ARABİSTAN'A 3.2 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT YAPTI
|Suudi Arabistan'a ihracat geçen yıl yükseldi
|Yıl
|İhracat (milyon $)
|İthalat (milyon $)
|2015
|3.582
|2.140
|2016
|3.264
|1.839
|2017
|2.832
|2.219
|2018
|2.766
|2.512
|2019
|3.292
|2.005
YORUMLAR