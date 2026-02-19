Diyanet takvimi ile Ramazan ne zaman bitecek, son oruç ne zaman tutulacak?
On bir ayın sultanı Ramazan ayının başlamasıyla birlikte milyonlarca kişinin gündeminde bu kez "Ramazan ne zaman bitecek?" sorusu yer aldı. Oruç ibadetinin yerine getirildiği, sahur ve iftar vakitleriyle manevi atmosferin yoğun şekilde hissedildiği bu mübarek ayın son günü araştırılıyor. 2026 Ramazan ayının hangi tarihte sona ereceği ve son orucun hangi gün tutulacağı merak konusu olurken, Ramazan'ın bitiş tarihi ile ilgili detaylar netleşti. İşte 2026 Ramazan ayının son günü ve orucun tamamlanacağı tarih…
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?
Ramazan ayı 19 Şubat başladı ve 29 gün sürecek. 20 Mart 2026 Perşembe Günü Ramazan ayı bitecek.
RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
Ramazan Bayramı Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar