        Haberler Bilgi Gündem Oruç ne zaman bitiyor? 2026 Diyanet takvimi ile Ramazan'ın son günü tarihi ne zaman? Oruç ne zaman bitecek?

        Diyanet takvimi ile Ramazan ne zaman bitecek, son oruç ne zaman tutulacak?

        On bir ayın sultanı Ramazan ayının başlamasıyla birlikte milyonlarca kişinin gündeminde bu kez "Ramazan ne zaman bitecek?" sorusu yer aldı. Oruç ibadetinin yerine getirildiği, sahur ve iftar vakitleriyle manevi atmosferin yoğun şekilde hissedildiği bu mübarek ayın son günü araştırılıyor. 2026 Ramazan ayının hangi tarihte sona ereceği ve son orucun hangi gün tutulacağı merak konusu olurken, Ramazan'ın bitiş tarihi ile ilgili detaylar netleşti. İşte 2026 Ramazan ayının son günü ve orucun tamamlanacağı tarih…

        Giriş: 19.02.2026 - 22:26 Güncelleme: 19.02.2026 - 22:26
        1

        Ramazan ayının başlamasıyla birlikte gözler bir yandan da ayın bitiş tarihine çevrildi. İslam’ın beş şartından biri olan oruç ibadetinin yerine getirildiği bu özel ayda, sahur ve iftar saatleri kadar “Ramazan’ın son günü ne zaman?” sorusu da yoğun şekilde araştırılıyor. 2026 yılında Ramazan ayının hangi gün sona ereceği ve son orucun hangi tarihte tutulacağı belli oldu. İşte 2026 Ramazan ayının bitiş tarihi ve son güne ilişkin ayrıntılar…

        2

        RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

        Ramazan ayı 19 Şubat başladı ve 29 gün sürecek. 20 Mart 2026 Perşembe Günü Ramazan ayı bitecek.

        3

        RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

        Ramazan Bayramı Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar

        4

        İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

