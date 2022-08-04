Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Örümcek adam: Evden Uzakta konusu nedir, oyuncuları kimler ve ne zaman çekildi?

Bu akşam ATV ekranlarına gelecek olan Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi sinema severlerle ile buluşacak. Macera, fantastik ve aksiyon türlerde olan filmin başrolünde Tom Holland, Zendaya gibi isimler yer alıyor. Peki, Örümcek adam: Evden Uzakta konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte filmle ilgili detaylar...

ABONE OL
  • Örümcek adam: Evden Uzakta konusu nedir, oyuncuları kimler? Örümcek adam: Evden Uzakta filmi ne zaman çekildi?

    Yönetmenliğini Jon Watts'ın üstlendiği, senaryosunu ise Chris McKenna, Erik Sommers gibi isimlerin kaleme aldığı Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi dünya çapında 1,1 milyar doların üzerinde hasılat yaparak  tüm zamanların en yüksek hasılat yapan yirmi dördüncü filmi oldu. Peki Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu ne oyuncuları kimler? İşte film hakkında merak edilenler...
  • Örümcek adam: Evden Uzakta konusu nedir, oyuncuları kimler? Örümcek adam: Evden Uzakta filmi ne zaman çekildi?

    ÖRÜMCEK ADAM: EVDEN UZAKTA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

    Marvel Sinematik Evreni'nin 23. filmi olan Örümcek Adam: Evden Uzakta, Endgame'de yaşananlar sonrası tekrar ayaklarının üzerinde durmaya çalışan Peter Parker'ın, okul arkadaşlarıyla gittiği Avrupa gezisi sırasında Nick Fury'nin gizemli bir görevi üzerine yıkmasıyla gelişen olayları konu ediniyor.

    Peter'ın evden uzakta arkadaşlarını koruması, dünyayı kurtarması, sadece kendisinin üstesinden gelebileceği bir zorluğa göğüs germesi ve Örümcek-Adam'ın yazgısını kabullenmesi gerekecektir.
  • Örümcek adam: Evden Uzakta konusu nedir, oyuncuları kimler? Örümcek adam: Evden Uzakta filmi ne zaman çekildi?

    ÖRÜMCEK ADAM: EVDEN UZAKTA FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

    Örümcek-Adam: Evden Uzakta'nın ilk gösterimi 26 Haziran 2019'da TCL Çin Tiyatrosu'nda gerçekleşti. Marvel Sinematik evreninin Üçüncü evresi olarak 2 Temmuz 2019'da Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girdi. 
  • Örümcek adam: Evden Uzakta konusu nedir, oyuncuları kimler? Örümcek adam: Evden Uzakta filmi ne zaman çekildi?

    ÖRÜMCEK ADAM: EVDEN UZAKTA OYUNCULARI KİMLER?

    Tom Holland - Örümcek Adam/Peter Parker

    Jake Gyllenhaal - Mysterio

    Zendaya - Michelle Jones

    Samuel L. Jackson - Nick Fury

    Cobie Smulders - Maria Hill

    Jon Favreau - Happy Hogan

    J. B. Smoove - Julius Dell

    Jacob Batalon - Ned Leeds

    Martin Starr - Roger Harrington

    Marisa Tomei - May Parker

    J. K. Simmons - J. Jonah Jameson

    Tony Revolori - Flash

    Angourie Rice - Betty Brant

    Ben Mendelsohn - Talos

    Sharon Blynn - Soren

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.