Yönetmenliğini Jon Watts'ın üstlendiği, senaryosunu ise Chris McKenna, Erik Sommers gibi isimlerin kaleme aldığı Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi dünya çapında 1,1 milyar doların üzerinde hasılat yaparak tüm zamanların en yüksek hasılat yapan yirmi dördüncü filmi oldu. Peki Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu ne oyuncuları kimler? İşte film hakkında merak edilenler...