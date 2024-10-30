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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Osayi-Samuel: Türkiye'de Fenerbahçe'den başka bir takımda oynamam - Fenerbahçe Haberleri

        Osayi-Samuel: Türkiye'de başka bir takımda oynamam

        Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Osayi-Samuel, Türkiye'de Fenerbahçe'den başka bir takımda oynamayacağını belirterek, hakkında çıkan ayrılık iddialarına son noktayı koydu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 18:42 Güncelleme: 30.10.2024 - 18:42
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        "Türkiye'de başka bir takımda oynamam"
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        Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Bright Osayi-Samuel, son dönemde hakkında çıkan ayrılık iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi.

        Twitch yayınında konuşan Nijeryalı sağ bek, Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro istediği iddialarını yalanlayarak, "Bu rakamları nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Ben hiçbir zaman bir şey istemedim." ifadelerini kullandı.

        "FENERBAHÇE'YE İHANET ETMEM"

        Osayi, Fenerbahçe dışında Türkiye'de başka bir takımın formasını giymeyeceğini de belirterek, "Fenerbahçe'ye asla ihanet etmem, Türkiye'de başka bir takımda asla oynamam." dedi.

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