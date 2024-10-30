Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Bright Osayi-Samuel, son dönemde hakkında çıkan ayrılık iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi.

Twitch yayınında konuşan Nijeryalı sağ bek, Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro istediği iddialarını yalanlayarak, "Bu rakamları nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Ben hiçbir zaman bir şey istemedim." ifadelerini kullandı.