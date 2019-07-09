Oscar'ın başkanı Türkiye'ye geldi

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin başkanı John Bailey, '12 Punto TRT Senaryo Günleri'nin bağımsız jürisinde bulunmak üzere geldiği İstanbul'da TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren ile bir basın toplantısı düzenledi.

İbrahim Eren - John Bailey

İbrahim Eren, senaryo yazmanın ve bunu hayata geçirmenin heyecanlı bir iş olduğunu belirterek, "TRT Senaryo Günleri'nin Türkiye'deki zengin hikayeleri dünyaya anlatmak için büyük fırsatlar taşıdığına inanıyorum" dedi. Eren, John Bailey ile eşini ağırlamanın çok büyük bir onur olduğunu belirtti.

Türkiye'yi sadece iki kıta için değil aynı zamanda birçok medeniyet için de kesişim noktası olarak tanımlayan John Bailey, "Tarihte binlerce yıl bu görevi üstlenen Türkiye, gelecekte de birçok kültürün tanışacağı bir bağlantı noktası olabilir" dedi. Toplantıya E.T. filminin kurgucusu olan eşi Carol Littleton da katıldığı toplantıda John Bailey, Türk filmleri hakkında 'Duygusal atmosferleri büyüleyici' yorumunu yaptı.

John Bailey ile eşi Carol Littleton, İstanbul'da turistik yerleri gezdi.