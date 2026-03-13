Oscar töreninde Timothee Chalamet’ye misilleme: Sahnede bale gösterisi olacak

Bale sahnesinin ünlü ismi Misty Copeland, Oscar adayı Timothee Chalamet'nin bale ve operaya yönelik "Kimsenin umrumda değil" çıkışını eleştirdikten sonra, bu yılki Oscar töreninde sahne alacağını açıkladı.

43 yaşındaki dansçı, 15 Mart'ı 16 Mart'a bağlayan gece düzenlenecek olan Oscar Ödülleri töreninde, 'Sinners' filminin yıldızları Miles Caton ve Raphael Saadiq ile birlikte filmin 'I Lied to You' şarkısının canlı performansına katılacak. Gösteriyi ilginç kılan yanlarından biri, 'Marty Supreme' filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar adayı olan Timothee Chalamet'nin önünde gerçekleşecek olması.

30 yaşındaki oyuncu Chalamet, katıldığı bir sinema söyleşisinde tartışmalı açıklamalarıyla büyük tepki çekmişti. Oyuncunun, bale ve operayı kimsenin önemsemediği, sadece hayatta tutulmaya çalışılan ölü sanat dalları olarak nitelendirmesi, sanat dünyasında kelimenin tam anlamıyla bir infial yaratmıştı.

'Marty Supreme'in tanıtım yüzlerinden biri olan Misty Copeland, oyuncunun bu sözlerine sessiz kalmayarak, Chalamet’nin yorumlarını "talihsiz" olarak nitelendirdi.

"Beni kendi filminin tanıtımı için davet etmesi ama hemen ardından bu sanat dalına 'Kimse umursamıyor' demesi çok ilginç" diyen Copeland, "Şunu anlamalıyız ki; bale ve opera popüler kültürün bir parçası olmayabilir ama bu onların kültürel geçerliliğini yitirdiği anlamına gelmez. Hatta Timothee, bale ve opera bu denli köklü bir geçmişe sahip olmasaydı, bugün bir sinema yıldızı olarak sahip olduğu fırsatların hiçbirini bulamazdı" açıklamasını yaptı.