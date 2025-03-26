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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? George Gardi açıkladı - Galatasaray Haberleri

        Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? George Gardi açıkladı

        Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Nijeryalı santrforun ismi son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anılırken, Osimhen'i Galatasaray'a getiren ünlü menajer George Gardi, İtalyan basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 11:57 Güncelleme: 26.03.2025 - 11:57
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        Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in sarı-kırmızılı kulüpteki geleceği merak ediliyor.

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        Süper Lig'de attığı 20 golle krallık yarışında zirvede yer alan Nijeryalı santrforla ilgili transfer söylentileri devam ederken, menajer George Gardi'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

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        Son olarak ismi Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal ile anılan Osimhen'in, Suudi Arabistan ekibiyle anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

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        Osimhen'in Napoli'den Galatasaray'a kiralık olarak gelmesinde büyük pay sahibi olan menajer George Gardi, bu iddialara yanıt verdi.

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        "AL HILAL İLE HİÇBİR MÜZAKERE OLMADI"

        İtalyan basınından Tuttomercatoweb'e konuşan Gardi, sarı-kırmızılı oyuncunun Al Hilal'e transfer olacağı şeklindeki haberlere, "Ne daha önce ne de şimdi hiçbir müzakere olmadı. Oyuncu söz vermişti, İstanbul'da tüm sezon kalacaktı ve sözünü tuttu. Hiçbir zaman herhangi bir çıkar düşünmedi" diyerek yanıt verdi.

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        İtalyan menajer, Osimhen'in İstanbul'daki hayatıyla ilgili olarak ise, "İstanbul'a gelen ilk örnek o değil, herkes bu büyük oyuncuların beklentilerini karşılayan bu şehirden her zaman övgüyle bahsetti. Osimhen etrafındaki her şeyi seviyor ve bu gerçeğe mükemmel bir şekilde uyum sağladı" ifadelerini kullandı.

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        "BU SEZONA ODAKLANMIŞ DURUMDA"

        George Gardi, "Peki ya Osimhen'in geleceği? Kendisi hakkında söylenti bol" sorusu üzerine ise, "Oyuncu buna daha sonra karar verecek. Şu an bu sezon fark yaratmaya odaklanmış durumda." dedi.

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        26 yaşındaki santrfor, bu sezon Galatasaray formasıyla 30 resmi maça çıkarken, 26 gol atıp 5 de asist yaptı.

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