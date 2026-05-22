        Osman Aşkın Bak, Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor'u tebrik etti

        Osman Aşkın Bak, Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor'u tebrik etti

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u yayımladığı mesajla kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 23:09 Güncelleme:
        Bakan Bak'tan Trabzonspor'a tebrik!

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor için tebrik mesajı yayımladı.

        Bakan Bak, paylaştığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

        "Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Finalist Konyaspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılar diliyorum."

