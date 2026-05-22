Osman Aşkın Bak, Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor'u tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u yayımladığı mesajla kutladı.
Giriş: 22 Mayıs 2026 - 23:09
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Bakan Bak, paylaştığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Finalist Konyaspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılar diliyorum."
