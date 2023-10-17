Osman Gazi dönemi genel özellikleri ve önemli olayları
Osmanlı Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarı olan Osman Gazi; babası Ertuğrul Bey'in vefat etmesinin ardından bir uç beyliği olan Osmanlı Beyliği'nin hükümdarı olmuş ve 1299 ile 1324 yılları arasında hüküm sürmüştür. İlk vergi uygulamasının hayata geçirilmesi, ilk kadının atanması gibi idari yapılanmalar dışında Bizans İmparatorluğu ile ilk savaşın da yapıldığı Osman Gazi dönemi genel özellikleri ve önemli olayları nelerdir? Osman Gazi dönemi siyasi olayları ve savaşları hangileridir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…
1299 yılında Bizans İmparatorluğu sınırındaki bir uç beyliğinden çıkarak devlet olma statüsü kazanan Osmanlı Devleti; Osman Gazi döneminde İnegöl ve Bilecik gibi önemli bölgeler fethedilmiştir. Peki, Osman Gazi dönemi yenilikleri nelerdir? İşte, Osman Gazi dönemi gelişmeleri hakkındaki tüm detaylar…
Osman Gazi Dönemi Genel Özellikleri
Babası Ertuğrul Gazi’nin 1281 yılında vefat etmesi üzerine beyliğin başına geçen Osman Gazi döneminde 1299 tarihinde, Osmanlı Devleti bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesindeki yerini almıştır. Bizans İmparatorluğu’nun içinde bulunduğu zor durumdan faydalanarak İnegöl, Yenişehir, Mudurnu ve İnegöl gibi önemli merkezleri fethetmiştir. Özellikle Bizans İmparatorluğu’na bağlı olan tekfurlara karşı büyük başarılar kazanan Osman Gazi; Osmanlı Devleti’nin idari yapılanması adına da önemli adımlar atmıştır. İlk paranın basıldığı, ilk kadının atandığı ve ilk Osmanlı vergisinin toplandığı Osman Gazi dönemi, bu özellikleri sebebiyle de dikkat çekmektedir.
Osman Gazi Döneminde, 11 yıl süren Bursa’nın kuşatılması esnasında her ne kadar Mudanya’nın fethedilmesi ve Kite Kalesi’nin alınması ile şehrin Bizans ile olan bağlantısı kesilse de Osman Gazi’nin hastalığı şehrin fethedilmesini geciktirmiştir. 1326 yılında vefat eden Osman Gazi’nin yerine ise oğlu Orhan Gazi geçmiş ve Bursa’nın fethi de Orhan Gazi döneminde gerçekleşmiştir.
Osman Gazi Dönemi Önemli Olayları
Osman Gazi Dönemi Savaşları
1281 ile 1326 tarihleri arasında önce Osmanlı Beyliği’nin daha sonrasında ise Osmanlı Devleti’nin başında bulunan Osman Gazi döneminde, özellikle Bizans İmparatorluğu ile birçok mücadeleye girilmiştir. İşte, Osman Gazi dönemi savaşları
Ermeni Beli Muharebesi: 1283 yılında gerçekleşen bu muharebe, Osmanlılar ile Bizans arasındaki ilk muharebe olması sebebiyle büyük bir öneme sahiptir. Osmanlı güçlerine Bizans’ın kurduğu bir pusu neticesinde gerçekleşen bu savaşta Bizans İmparatorluğu herhangi bir sonuç alamamış ve Osmanlı Devleti için İnegöl’ün fethedilmesi bir zorunluluk halini almıştır.
Domaniç Muharebesi: 1286 yılında Bizans İmparatorluğu ile gerçekleşen bu muharebeyi Osmanlı Devleti kazanmıştır ve Karacahisar Osman Gazi’nin eline geçmiştir.
Koyunhisar Savaşı: 1302 yılında Bizans İmparatorluğu ile Osmanlı Devleti arasında gerçekleşen bu savaşı Osmanlılar kazanmıştır ve bu zafer neticesinde Bursa şehri, üç taraftan da kuşatılmıştır.
Osman Gazi Dönemi Yenilikleri
Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi döneminde idari, askeri ve mali açıdan birçok yenilik gerçekleşmiştir: