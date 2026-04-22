        Haberler Gündem 3. Sayfa Osman Kavun’un cansız bedeni boş arazide bulundu | Son dakika haberleri

        Osman Kavun’un cansız bedeni boş arazide bulundu

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kayıp olarak aranan 37 yaşındaki Osman Kavun'un, bıçaklanarak öldürüldükten sonra gömüldüğü belirlendi. Cinayeti itiraf eden şüpheli ile yardım ettiği öne sürülen bir kişi gözaltına alındı

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 19:30 Güncelleme:
        Cansız bedeni boş arazide bulundu

        Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde kayıp olarak aranan Osman Kavun’un (37) öldürüldükten sonra boş araziye gömüldüğü ortaya çıktı. Jandarma, cinayeti işleyen ve yardım eden 2 kişiyi gözaltına aldı.

        Evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Osman Kavun’un ailesi dün Afşin Tanır Jandarma Karakol’una giderek kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Osman Kavun’un en son Göksun’un Kavşut Mahallesi’nde Suriye uyruklu Mutib El Hüseyin (20) ile görüştüğünü tespit etti.

        Bunun üzerine Mutib El Hüseyin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hüseyin ifadesinde alkolün etkisiyle Osman Kavun’u bıçaklayarak öldürdüğünü, daha sonra da A.Y. (17) ile birlikte Elbistan’ın Kışla Mahallesi’nde boş araziye gömdüğünü itiraf etti. Kışla Mahallesi’ne götürülen Mutib El Hüseyin’in jandarma ekiplerine gösterdiği yerde Osman Kavun’un cesedi bulundu.

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kavun’un cesedi otopsi için hastane morguna aldırılırken olayda kullanılan bıçak da ele geçirildi. Mutib El Hüseyin’in ifadesi üzerine A.Y. de ekiplerce gözaltına alındı. Şüphelilerin, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

