Osmaneli'nde Çocuk Kulübü ve Bebek Kütüphanesi açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Osmaneli'nde Çocuk Kulübü ve Bebek Kütüphanesi açıldı
ABONE OL

Osmaneli Belediyesi Çocuk Kulübü ve Bebek Kütüphanesi hizmete açıldı

Osmaneli Belediyesi Çocuk Kulübü ve Bebek Kütüphanesi, yeni belediye binasında hizmete alındı

Osmaneli'nde Çocuk Kulübü ve Bebek Kütüphanesi açıldı
İHA

Bilecik'in Osmaneli Belediyesi Çocuk Kulübü ve Bebek Kütüphanesi hizmete girdi.

Yeni belediye binasında faaliyet gösteren kütüphane ile ilgili açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, şunları söyledi:

"Belediyemiz bünyesinde açılan çocuk kreşimiz ve bebek kütüphanemiz, miniklerimize en kaliteli eğitimi sunmak için hizmetinizde. Deneyimli öğretmen kadromuz, modern eğitim materyallerimiz ve hijyenik ortamımızla çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimiz. Tüm vatandaşlarımızı kreşimizi ziyaret etmeye davet ediyoruz."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Son dakika: Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği vahşet evi yıkılıyor!
GÜNDEM Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği vahşet evi ...
Toz fırtınası 3 kenti vurdu!
GÜNDEM Toz fırtınası 3 kenti vurdu!
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ı ziyaret etti! İki isimden ortak açıklama geldi
GÜNDEM Kılıçdaroğlu Özdağ'ı ziyaret etti
Bilecik'te atık yiyecek ve ekmekler mama olacak
GÜNDEM Bilecik'te gıda atıkları mama olacak
Dehşet anı kamerada... Son dakika: Bursa'da 3 kişi trafik kazasında böyle can verdi! - Bursa haberleri
GÜNDEM Bursa'da 3 kişi böyle can verdi! Dehşet anı kamerada!
Hava durumu son dakika: 18 kent için "sarı", 5 ile "turuncu" alarm! 4 bölgemiz için kritik uyarı!
GÜNDEM 18 kent için "sarı", 5 ile "turuncu" alarm! 4 ...
İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon!
GÜNDEM İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon!
Yasa dışı silah üretimi: 4 gözaltı
GÜNDEM İzmir'de yasa dışı silah üretimi: 4 gözaltı
Erzincan'da çiftçilere 1 milyon 100 bin fide
GÜNDEM Erzincan'da çiftçilere 1 milyon 100 bin fide

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.