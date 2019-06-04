Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi? Avrasya Tüneli ücretsiz mi?

Ramazan Bayramı'nda Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz mi? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 9 gün resmi tatil edilen Ramazan Bayramı'nda köprü geçişleri ücretsiz mi? İşte detaylar...

osmangazi köprüsü

Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bayramda ücretsiz mi soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı tarafından 9 gün resmi tatil olan Ramazan Bayramı'nda ulaşım ücretsiz olurken köprü geçişlerinin ücretli mi, ücretsiz mi sorgulanıyor.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Yap – işlet – devret modeliyle yapılan Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İzmit Körfezi’nin birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü ve otoyollarından geçişler 4-5 ve 6 hazirandaki Ramazan Bayramı boyunca aynı şekilde ücretli olmaya devam edecek.

AVRASYA TÜNELİ, 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ, FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ ÜCRETSİZ Mİ?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile KGM tarafından işletilen otoyollarda geçişler Ramazan Bayramı nedeniyle resmi tatil ilan edilen 9 günlük tatil boyunca ücretsiz olacak. Buna göre 01 haziran 2019 cumartesi saat 00.01 itibarıyla başlayan ücretsiz geçişler 10 haziran 2019 pazartesi günü saat 07.00’ye kadar devam edecek.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

1. sınıf araçlar 103.05 lira
2. sınıf araçlar 164.85 lira
3. sınıf araçlar 195.75 lira
4. sınıf araçlar 259.65 lira
5. sınıf araçlar 327.65 lira
6. sınıf araçlar 72.15 lira
Otoyol geçiş ücretleri

Altınova – Orhangazi 11.50 lira
Gemlik – Bursa 15.65 lira

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 21 milyar lira verdi
PARAMerkez piyasaya yaklaşık 21 milyar lira verdi
Ziraat'ten 1 günde 5.2 milyon emekliye 5 milyar lira ödeme
PARAZiraat'ten 1 günde 5.2 milyon emekliye 5 milyar lira ...
BKM uyardı! "Tebrikler, ödül kazandınız' diyenlere dikkat edin"
PARABKM uyardı! Dolandırıcılara dikkat edin
Son dakika! TCMB: Reel sektör döviz açık pozisyonu kademeli olarak geriliyor
PARATCMB: Reel sektör döviz açık pozisyonu kademeli ...
Hazine 39,5 milyar liralık iç borçlanma yapacak
PARAHazine üç ayda toplam 39.5 milyar lira borçlanacak
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi
PARATCMB, piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi
İlk çeyrek büyüme verisi açıklanacak
PARAGözler ilk çeyrek büyüme verisinde
VakıfBank yönetiminde değişiklik
PARAVakıfBank yönetiminde değişiklik
Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı
PARABankacılık sektörü kredi hacmi arttı
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
PARAYabancı hisse sattı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X