Osmaniye'de ayçiçeği ekim alanı 13 bin dekar genişledi

İlmeç, şöyle devam etti: "O proje ile çiftçiye verdiğimiz tohumlar toprakla buluştu ve bugün çiçek açıyor. İnşallah hasadını da beraber yapacağız. Bu tohumları verirken yüzde 75 hibeyle vermiştik. Yani hem arazilerimizin boş kalmaması hem de mevcut sulama kanallarındaki ya da barajlarımızdaki su seviyesi düşüklüğünden dolayı alternatif ürün olsun diye ayçiçeği tohumunu çiftçilerimize dağıttık. Üretim alanına bakarsak, bizim de desteklerimizle bu yıl üretimde ciddi bir artış var ki bunun inşallah rekolteye de yansıyacağını düşünüyoruz."