Osmaniye Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Osmaniye Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Osmaniye başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Osmaniye Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Osmaniye seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Osmaniye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Osmaniye Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 87.41 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:32 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 96.3 oldu. Osmaniye Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 198.354 oyla yüzde 62.08 - Kemal Kılıçdaroğlu: 98.620 oyla yüzde 30.86 - Sinan Oğan: 20.727 oyla yüzde 6.49 - Muharrem İnce: 1.838 oyla yüzde 0.58 oy aldı.



Osmaniye 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Osmaniye Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 87.09 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:32 itibarıyla yüzde 93.4 oranında açıldı. 2023 Osmaniye milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 198.244 oyla yüzde 64.08 - Millet İttifakı: 94.406 oyla yüzde 30.52 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 6.793 oyla yüzde 2.2 - Ata İttifakı: 4.778 oyla yüzde 1.54 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 410 oyla yüzde 0.13 aldı. Saat 22:32 itibarıyla 2023 Osmaniye milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

