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        Türkiye Salon Şampiyonası Okçuluk İl Seçmeleri Osmaniye'de yapıldı

        TÜRKİYE Salon Şampiyonası Okçuluk İl Seçmeleri, Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Bocce Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 11:48 Güncelleme: 01.12.2024 - 11:50
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        Türkiye Salon Şampiyonası Okçuluk İl Seçmeleri Osmaniye'de yapıldı
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        TÜRKİYE Salon Şampiyonası Okçuluk İl Seçmeleri, Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Bocce Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Minikler, küçükler ve yıldızlar kategorilerinde düzenlenen müsabakalara 60 sporcu katıldı. Çekişmeli geçen yarışmalar sonucunda dereceye giren sporcular, 24-29 Aralık tarihlerinde Antalya’da yapılacak Türkiye Salon Şampiyonası'nda Osmaniye’yi temsil etme hakkı kazandı. Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara madalyaları törenle takdim edildi. Sporcuları tebrik eden antrenörler, Antalya’daki şampiyonada başarılar dilediler.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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