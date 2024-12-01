Türkiye Salon Şampiyonası Okçuluk İl Seçmeleri Osmaniye'de yapıldı

Minikler, küçükler ve yıldızlar kategorilerinde düzenlenen müsabakalara 60 sporcu katıldı. Çekişmeli geçen yarışmalar sonucunda dereceye giren sporcular, 24-29 Aralık tarihlerinde Antalya’da yapılacak Türkiye Salon Şampiyonası'nda Osmaniye’yi temsil etme hakkı kazandı. Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara madalyaları törenle takdim edildi. Sporcuları tebrik eden antrenörler, Antalya’daki şampiyonada başarılar dilediler.

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