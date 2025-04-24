Osmaniye'de elektrik akımına kapılıp ölen anne ve kızının cenazeleri defnedildi

Kışla Mahallesi'nde dün evlerinin yanından geçen sulama kanalında elini yıkamak isterken elektrik akımına kapılan Özlem ile ona yardım etmek isteyen annesi Cennet Üstün hayatını kaybetmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, uzman ekiplerce olay yerinde yapılan incelemede, doğal gaz altyapısı için gerçekleştirilen kazı çalışması sırasında sulama kanalından demir boru içerisinden geçirilen elektrik kablosunun izolasyonunun zarar gördüğü ve kabloların açığa çıktığı belirlendi.

Buradaki cenaze namazına baba Fikri Üstün ve akrabaları ile vatandaşlar katıldı.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde elini yıkadığı sulama kanalında elektrik akımına kapılıp ölen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışırken yaşamını yitiren annesinin cenazeleri toprağa verildi.

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