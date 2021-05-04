Amanoslar'da, PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi 

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İI Jandarma Komutanlığı'nca Amanoslar bölgesinde Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı (JÖH), Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü (PÖH) timleri ve güvenlik korucularının katıldığı 'Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu'nda 'arabul- yok et´ taktiğiyle çalışma yapıldı. Operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarının kullanıldığı tespit edilen sığınak içinde; toprağa gömülü patlayıcı madde, 28 mermi, el yapımı patlayıcı ateşleme düzeneği, akü, cep telefonu, halı, battaniye ve sırt çantası ele geçirildi. Malzemelerle ilgili cumhuriyet savcılığının talimatları doğrultusunda soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-05-04 09:56:00
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