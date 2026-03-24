Osmaniye’de motosiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı
Osmaniye'de kamyon sağa dönüş yaptığı sırada motosiklete çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Ahmet Çomu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Giriş: 24.03.2026 - 09:20
Osmaniye’de kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü Ahmet Çomu, (48) hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
MOTOSİKLETE ÇARPTI
DHA'nın haberine göre kaza; saat 15.00 sıralarında Osmaniye’de İstiklal Mahallesi Musa Şahin Bulvarı'nda meydana geldi. Sağa dönüş yapan şoförünün ismi öğrenilemeyen kamyon, Ahmet Çomu yönetimindeki motosiklete çarptı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çomu'nun öldüğü belirlendi.
O ANLAR KAMERADA
Çomu'nun cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Öte yandan kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
Kamyon şoförünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
