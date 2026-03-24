        Haberler Gündem 3. Sayfa Osmaniye’de motosiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı | Son dakika haberleri

        Osmaniye’de motosiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı

        Osmaniye'de kamyon sağa dönüş yaptığı sırada motosiklete çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Ahmet Çomu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 09:20 Güncelleme:
        Sağa dönen kamyonun altında kaldı

        Osmaniye’de kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü Ahmet Çomu, (48) hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        MOTOSİKLETE ÇARPTI

        DHA'nın haberine göre kaza; saat 15.00 sıralarında Osmaniye’de İstiklal Mahallesi Musa Şahin Bulvarı'nda meydana geldi. Sağa dönüş yapan şoförünün ismi öğrenilemeyen kamyon, Ahmet Çomu yönetimindeki motosiklete çarptı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çomu'nun öldüğü belirlendi.

        O ANLAR KAMERADA

        Çomu'nun cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Öte yandan kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

        Kamyon şoförünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

