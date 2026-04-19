Osmaniye’de otomobil takla attı; 1 ölü, 3 yaralı
Osmaniye'de kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı. Yaralılardan İsmet Evin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Giriş: 19 Nisan 2026 - 09:29
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
ARAÇ TAKLA ATTI
DHA'daki habere göre kaza; saat 20.30 Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
4 KİŞİ YARALANDI
Kazada araçta bulunan İsmet Evin, Tevfik Pehlivan, Timur Can Akkız ve Miran Aslan yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Durumu ağır olan İsmet Evin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Diğer yaralıların tedavisi sürerken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ