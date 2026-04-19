        Osmaniye'de otomobil takla attı; 1 ölü, 3 yaralı

        Osmaniye’de otomobil takla attı; 1 ölü, 3 yaralı

        Osmaniye'de kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı. Yaralılardan İsmet Evin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Nisan 2026 - 09:29
        Takla atan araçta can verdi
        Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        ARAÇ TAKLA ATTI

        DHA'daki habere göre kaza; saat 20.30 Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

        4 KİŞİ YARALANDI

        Kazada araçta bulunan İsmet Evin, Tevfik Pehlivan, Timur Can Akkız ve Miran Aslan yaralandı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Durumu ağır olan İsmet Evin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Diğer yaralıların tedavisi sürerken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı

        Roma İmparatoru Jül Sezar'ın Basforos Kralı 2'nci Pharnake'ye karşı zafer kazandıktan sonra, senatoya, dünyaca ünlü 'Veni, vidi, vici' (Geldim, gördüm, yendim) sözlerinin yer aldığı mektubu yazdığı Zile Kalesi'nde, son günlerde etkisini artıran yağışlar nedeniyle çökme yaşandı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yurdun büyük bölümünde yağış var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Yurdun büyük bölümünde yağış var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Tüyler ürperten ifadeler
        Tüyler ürperten ifadeler
        Başkent'te kazanan G.Saray!
        Başkent'te kazanan G.Saray!
        Esenyurt’ta “intihar” ihbarı cinayet çıktı
        Esenyurt’ta “intihar” ihbarı cinayet çıktı
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Müzakerelerde ilerleme sağlanmazsa savaş yeniden başlayabilir"
        "Müzakerelerde ilerleme sağlanmazsa savaş yeniden başlayabilir"
        Dünyanın en derin metro istasyonları
        Dünyanın en derin metro istasyonları
        Eski Tunceli Valisinin oğlu tutuklandı
        Eski Tunceli Valisinin oğlu tutuklandı
        Okan Buruk'tan hakem isyanı ve derbi sözleri!
        Okan Buruk'tan hakem isyanı ve derbi sözleri!
        Ukrayna Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Ukrayna Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Zirveye Aslan pençesi!
        Zirveye Aslan pençesi!
        Sıralar siper olmuş
        Sıralar siper olmuş
        ABD Başkanı Trump: İran bize şantaj yapamaz
        ABD Başkanı Trump: İran bize şantaj yapamaz
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        Bernardo Silva'ya Çizme kancası!
        Bernardo Silva'ya Çizme kancası!
        Şarkıcı Rıza Tamer'e veda
        Şarkıcı Rıza Tamer'e veda
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin