Fatih'in, Kanuni'nin sofrasından restoran menüsüne

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"Bunlar tarihi kaynaklara ve belgelere dayanıyor. Osmanlıcadan Türkçeye çeviriyoruz ve günümüze aktarıyoruz. Bu yemeklerin ve tatlıların içinde Fatih Sultan Mehmet'in çok sevdiği Tuffafiye tatlısı var. Fatih Sultan Mehmet, bütün dünyaya hükmeden bir padişah olmasına rağmen çok basit ve lezzetli yemeklerden hoşlanıyor."