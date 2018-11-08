Eskişehirspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırma kararı alan Osmanlıspor yönetimi, teknik direktörlük koltuğunu 1,5 yıllığına Osman Özköylü'ye elaman etti. İmza töreninde konuşan Osmanlıspor Kulübü Yöneticisi Cenk Karayel, "Osmanlıspor'un tekrar yukarı çıkabilmesi için bizim ile daha önce çalışmış ve başarılı olan, bu kulübü tanıyan, oyuncuları bilen Osman hocamız ile anlaşmaya vardık. Kendisine bu yolda başarılar diliyorum" dedi.

Osmanlıspor'da ikinci kez teknik direktörlük koltuğunu oturan Osman Özköylü, yarım kalmış işleri tamamlamak için geldiğini aktardı. Özköylü, sözlerine şöyle devam etti: "Osmanlıspor'un çatısı altında olmaktan çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Ankara'da yaşayan biri olarak Osmanlıspor'da olmak bana evimdeymişim gibi hissettiriyor. Bu kulüpte çalıştığım 1.5 yıllık sezonda sürecinde belki sıfırdan alınan bir takım Süper Lig'e kadar yürüyen bir macera içerisinde başarılarla dolu bir dönem geçirdik. Bu kulüpte ayrıldığımız dönemde 14'üncü haftaydı ve liderdik. O dönemde yaşadığımız fikir ayrılıklarından dolayı ayrılmıştık. Benim içimde hem bir uhde kalmıştı. Benim bu kulüpte yapacak işim bitmedi. Yarım kalan işimi tamamlamak için buradayım. Ben bu kulübü çok seviyorum. Biz buradaki herkesi ailenin bir parçası olarak görüyoruz."

Osmanlıspor'da tekrar ayağa kalkma zamanı olduğunu ifade eden Özköylü, "Osmanlıspor'un en alt kademesinden en üst kademesine kadar herkesin bir bütün içerisinde çalışarak, bizlerinde sahada göstereceği performans ve saha dışından gelecek destekle beraber tekrar takım olması gereken yerlere ulaşacaktır. Şu anda kaybedilmiş bir şey yok. Bir süreç gerekiyor. Özellikle son haftalarda yaşanan mağlubiyetler, moral bozuklukları, motivasyon kaybı takım üzerinde net bir şekilde görülüyor. Bizim görevimiz kısa sürede takımı psikolojik olarak ayağa kaldırmak ve tekrar kazanma arzusunu yukarılara çıkarmak. Elimizde iyi bir takım var" dedi.

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