Osmanlıspor, sezonu daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde önemli başarılar yakaladığı teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile açtı.
Spor Toto Süper Lig'den düştükten sonra çok sayıda önemli futbolcusunu kaybeden başkent temsilcisi, yeni kadro yapılanmasına gitti.
Sezon başında yönetimsel bazı sıkıntılar yaşayan ve kadro yapılanmasında geç kalan Osmanlıspor, Akçay yönetiminde çıktığı 11 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 13 puan toplayabildi.
Süper Lig hedefinden giderek uzaklaşmaya başlayan Osmanlıspor'da üst üste alınan iki mağlubiyet sonrası Mustafa Reşit Akçay istifa etti.
ÖZKÖYLÜ YÖNETİMİNDE ÇIKIŞA GEÇTİ
Bunun üzerine yönetim, 12. haftadaki İstanbulspor maçı öncesi teknik direktörlük görevine, mor-sarılı ekibi daha önce de çalıştıran Osman Özköylü'yü getirdi.
Başkent temsilcisi, yeni teknik direktörü Osman Özköylü yönetiminde çıkışa geçti.
Özköylü'nün takımın başında yer aldığı devrenin kalan 6 maçında Osmanlıspor, yenilgi yüzü görmedi.
Mor-sarılılar, Özköylü geldikten sonra oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlik alarak 16 puan topladı.
Başkent ekibi, Osmanlı Stadı'nın zemininin futbol oynamaya elverişli olmaması nedeniyle ilk devreyi Bolu'da tamamladı.
Adanaspor ile oynadığı 17. hafta maçını 3-1 kazanan Osmanlıspor, devre arasına moralli girdi.
Üst üste 4 maçından galibiyetle ayrılan Osmanlıspor, ilk devreyi 29 puanla tamamladı ve Süper Lig yolunda yeninden umutlandı.
OSMANLISPOR'UN VAZGEÇİLMEZLERİ
Osmanlıspor, ligin ilk devresinde 21 gol atarken kalesinde 13 gol gördü.
Başkent temsilcisinde en fazla forma giyen oyuncular ise savunmada görev yapan Muhammed Bayır ve Anıl Karaer oldu. İki futbolcu da ilk devre sadece bir maç kaçırdı.
Anıl ilk hafta oynamazken, Muhammed de cezası nedeniyle Hatayspor'a karşı forma giyemedi. İki futbolcu da oynadıkları maçların tamamında 90'ar dakika sahada kaldı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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