OSS: Maliyet artışları fiyatlara yansımadı

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), otomotiv satış sonrası pazarı özelinde 2026 yılının ilk çeyreğini, üyelerinin katılımıyla düzenlediği bir anket çalışmasıyla değerlendirdi.

OSS Derneği’nin 2026 Yılı Birinci Çeyrek Sektörel Değerlendirme Anketi’ne göre; otomotiv satış sonrası pazarı 2026’nın ilk çeyreğine temkinli bir seyirle başladı. Ankete göre; 2026’nın ilk çeyreğinde, 2025 yılının aynı dönemine göre yurt içi satışlar dolar bazında ortalama yüzde 0.35 artış yaşadı.

Bu dönemde dağıtıcı üyelerin satışlarında dolar bazında yüzde 0.29, üretici üyelerde ise dolar bazında yüzde 0.39 artış gerçekleşti.

STOKLAR ARTIYOR

Ankete göre yılın ilk çeyreğinde, üyelerin stokları bir önceki çeyreğe göre ortalama yüzde 3.75 artış gösterdi.

Dağıtıcı üyelerin stoklarında yüzde 5.44, üreticilerde ise yüzde 2.24 oranında artış gerçekleşti. Ankette, 2026 yılının ikinci çeyreğiyle ilgili beklentilere de yer verildi. Buna göre sektörde 2026 yılının ikinci çeyreğinde, ilk çeyreğe göre yurt içi satışlarda dolar bazında yüzde 4.65 oranında artış beklendiği gözlemlendi.

2025’in son çeyreğinde yüzde 43.5 olan tahsilat süreçlerinin 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 41 seviyesinde gerçekleştiğini ifade eden OSS Derneği üyelerinden yüzde 8.3’ü tahsilat sürecinin daha iyi hale geldiğini, 43.1’i ise daha kötüye gittiğini belirtti.

Ankete katılan üyelerin yalnızca yüzde 9.7’si 2025 yılının son çeyreğine göre istihdamını artırdı. Üyelerin yüzde 63.9’u söz konusu dönemde istihdamını korudu. 2025’in son çeyreğine kıyasla istihdamının azaldığını belirten üye oranı ise yüzde 26.4’ü buldu. Üretici ve dağıtıcı üyelerin istihdamlarının birbirine yakın seyrettiği görüldü.

Sektördeki problemler anketin yine en dikkat çekici bölümlerinden birini oluşturdu. Üyelerin, 2026’nın ilk çeyreğinde gözlemlediği problemlerin başında yüzde 778 ile “Maliyetlerdeki aşırı artış” gelirken, “Nakit akışında yaşanan problemler” yüzde 66.7 ile ikinci sırada yer aldı.

Üyelerin yüzde 54.2’si ise “İş ve ciro kaybı”nı sektör için en büyük üçüncü sıkıntı olarak nitelendirdi. Ankete katılanların yüzde 41.7’si “Kargo maliyetleri ve teslimat problemleri”, yüzde 33.3’ü “Gümrüklerde yaşanan problemleri”, yüzde 30.6’sı ise “Tedarik problemleri” ve “İstihdamda yaşanan problemler”i işaret etti. Ayrıca katılımcıların yüzde 25’i mevzuat değişikliklerini, yüzde 18.1’i de istihdamda yaşanan problemleri önemli sorunlar arasında gösterdi.

DÖRT ÜRETİCİDEN BİRİ YATIRIMA HAZIRLANIYOR

Anket ile birlikte sektörün yatırım planları da mercek altına alındı. Ankete göre önümüzdeki üç ayda yeni yatırım yapmayı düşünen üyelerin oranı yüzde 20.8 ile son dönemlerin en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki ankette üretici üyelerin yüzde 25.6’sı yatırım planlarken, yeni ankette bu oran yüzde 23.7’ye geriledi. Dağıtıcı üyelerde ise bu oran yüzde 22’den yüzde 17.6’ya düştü. Bir önceki ankette, sektörün önümüzdeki 3 ayda daha olumsuz bir seyir izleyeceğini öngören dağıtıcı üyelerin oranı yüzde 24.4’ten yüzde 29.4’e, üreticilerin oranı ise yüzde 25.6’dan yüzde 26.3’e yükseldi.

Üreticilerin 2026 yılının ilk çeyreğinde kapasite kullanım oranı ortalaması yüzde 68.16 olarak gerçekleşti. Bu oran 2025 genelinde yüzde 72.56 idi. 2026’nın ilk çeyreğinde üyelerin üretimi 2025’in aynı çeyreğine göre yüzde 3.29 oranında geriledi. 2026 yılının ilk çeyreğinde üyelerin ihracatı ise 2025 yılının ilk çeyreğine göre dolar bazında yüzde 0.92 artış gösterdi.

"MALİYETLER FİYATLARA YANSIMADI"

OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçete, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin değerlendirmesinde, sektörün temkinli bir görünüm sergilediğine dikkat çekerek, "Küresel ölçekte yaşanan gelişmeler, jeopolitik riskler, savaşın baz etkisi ve hammadde fiyatlarındaki artış otomotiv satış sonrası pazarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Petrol ve petrokimya kaynaklı girdilerde yaşanan maliyet artışları, başta plastik ham maddeler olmak üzere birçok kalemde ciddi bir baskı oluşturuyor. Maliyetlerde artış yaşanmasına rağmen bu artışlar henüz fiyatlara tam olarak yansımış değil. Özellikle mobilitenin arttığı döneme girerken bu durum, araç bakımını yaptırmak isteyen son kullanıcılar için önemli bir fırsat sunuyor. Önümüzdeki süreçte maliyetlerin fiyatlara yansımasıyla birlikte bu avantajlı dönemin sınırlı kalacağını öngörüyoruz” dedi.

Elektrikli araçlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ali Özçete, sektörde yaşanan dönüşüme dikkat çekerek, "Artan yakıt maliyetleriyle birlikte elektrikli araçlar tüketici açısından daha cazip bir alternatif haline geliyor. Türkiye’de elektrikli araç parkı hızla büyüse de, satış sonrası pazarının bu alanda güçlü yatırımlar yapabilmesi için belirli bir ölçeğe ulaşılması gerekiyor. Yetkili servisler bu dönüşüme hazır olsa da bağımsız servislerin yaygın şekilde devreye girmesi için pazarın biraz daha olgunlaşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.