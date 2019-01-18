ÖSYM'ye bağlı gerçekleşen sınavlarda salon başkanı ve gözetmen olarak görevli olan öğretmenler ne kadar ücret alacak? Sorusu merak konusu oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından öğretmen maaş zamları ve ek ders ücretleri de belli olmuştu. Buna göre; ÖSYM, MEB, AÖF, AÖL, AUZEF sınavlarında görevli öğretmenler oturum başına kaç TL ücret alacak? İşte ayrıntılar



SINAVLARDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN ZAMLI ÜCRETLERİ BELLİ OLDU! 2019

Milli Eğitim Bakanlığı sınav görevlisi öğretmen ücretleri şöyle;

Salon Başkanı: 181 TL

Gözetmen: 176 TL

Yedek gözetmen: 132 TL

Ücretler öğretmenlerin hesaplarına 2019 yılı Ocak-Haziran dönemlerinde yatıralacaktır.

AÖF sınav görevlisi öğretmen ücretleri

Salon Başkanı: 100 TL

Gözetmen öğretmen: 90 TL

2019 yılında Anadolu Üniversitesi tarafından verilecek ücretlere henüz net bir zam yapılmadı.

ÖSYM sınavlarında görevli öğretmen ücretleri;

Salon başkanı: 198 TL

Gözetmen: 165 TL

Yedek gözetmen: 132 TL

ÖSYM tarafından öğretmenlere oturum başına bu ücretler ödenecektir. MEB ve ÖSYM yaptığı sınavlarda görevli öğretmen ücretlerini belirlerken maaş katsayıyı kullanmaktadır.