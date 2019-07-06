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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih dönemi ne zaman başlayacak? soruları YKS sınavına giren ve eğitimlerine üniversite ile devam etmek isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. Adaylar, Haziran'ın 15 ve 16'sında TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan YKS sınavına girmişti. Şimdi gözler ÖSYM'de. ÖSYM'nin 2019 YKS kılavuzunda sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih yer alıyor. İşte YKS sınavına dair bilinen tüm detaylar...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre, YKS sınav sonuçları 18 Temmuz 2019 Perşembe günü erişime açılacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.

2019 ÜNİVERSİTE SINAVI TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ise 23-29 Temmuz tarihleri arasında tercih dönemi başlayacak.

ÖSYM'DEN YKS TERCİHLERİ İÇİN ÖN BİLGİ KILAVUZU

ÖSYM tercihler konusunda kafası karışık olan adayların önceden bilgilenmesi için ön bilgi kılavuzu yayımladı. Yayımlanan kılavuzda yükseköğretim programları ve kontenjanları da yer alıyor.

YKS ÖN BİLGİ KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.