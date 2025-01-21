ÖSYM 2025 sınav takvimi ile güncel sınav tarihleri netlik kazandı!
Yeni yılın sınav maratonu başlıyor! Üniversite hayali kuran gençlerden kariyerinde bir adım öne geçmek isteyen profesyonellere kadar pek çok adayın gözü kulağı ÖSYM'nin sınav takviminde. 2025 yılına dair beklenen açıklamalar geldi ve yılın en önemli sınavlarının tarihleri resmiyet kazandı. Sınav heyecanı şimdiden kendini hissettirirken, başvuru süreçlerini kaçırmamak büyük önem taşıyor. İşte 2025 yılı sınav ve başvuru tarihleri ile ilgili ayrıntılar...
Yeni yıl milyonlarca adayın eğitim ve kariyer hayallerini gerçeğe dönüştürmek için kritik bir yıl olacak. ÖSYM’nin açıkladığı sınav takvimiyle, YKS’den KPSS’ye, ALES’ten DGS’ye kadar pek çok önemli sınavın tarihleri belli oldu. Geleceğini planlayan adaylar, bu tarihleri göz önünde bulundurarak çalışmalarını şekillendirirken, başvuru süreçlerini kaçırmamak için takvimi dikkatle takip etmeye başladı. İşte 2025 yılının sınav takvimine dair merak edilen tüm detaylar….
ÖSYM 2025 SINAV TARİHLERİ NETLİK KAZANDI
ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav, başvuru ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2025 Yılı Sınav Takvimi'ne "osym.gov.tr" internet sitesinden ve aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
YKS NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi belirlendi, hayırlı olsun. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi. Ersoy, yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacağını da söyledi.
KPSS NE ZAMAN?
Kamu Personeli Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025 tarihinde, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
YÖKDİL/1 NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1): 16 Şubat 2025
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2): 22 Temmuz 2025
MSÜ NE ZAMAN?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ): 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
YDS NE ZAMAN?
YDS 2025 sınavları 9 Mart 2025 ve 16 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
TUS NE ZAMAN?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) başvuru işlemleri 4-12 Şubat 2025 tarihleri arasında tamamlanacak. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 23 Mart 2025 tarihinde uygulanacak.
ALES NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1): 13 Nisan 2025
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2): 6 Temmuz 2025
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3): 23 Kasım 2025