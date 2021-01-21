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ÖSYM açıkladı: 2020 KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş bazında sıralamalar güncellendi!

ÖSYM son dakika açıklamasıyla 2020 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş bazında sıralamalar güncellendiğini duyurdu. İşte KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim branş sıralaması

ÖSYM açıkladı: 2020 KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş bazında sıralamalar güncellendi!

KSPS branş sıralaması araştırılan konular arasında yer alırken ÖSYM sıralamaların güncellendiğini duyurdu. KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş sıralamasının güncellenirken; Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sorgulamalarını yapabiliyorlar. İşte ÖSYM açıklaması...

KPSS BRANŞ SIRALAMASI GÜNCELLENDİ

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

2020 Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Adayların branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR HAKKINDA TEKNİK AÇIKLAMA

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