ÖSYM AGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ: 2026 AGS geç başvuru ne zaman? Geç başvuru ücreti ne kadar?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi takvimi kapsamında MEB Akademi Giriş Sınavı başvuru sürecini kaçıran adaylar, gözlerini yeni açıklanacak geç başvuru tarihine çevirdi. Peki 2026 AGS için geç başvuru ne zaman yapılacak, ücret ne kadar olacak? İşte merak edilen ayrıntılar…
2026 AGS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan güncel takvime göre, 8–20 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için geç başvuru işlemleri 3 Haziran 2026 Çarşamba günü yapılacak.
2026 AGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi kuralları doğrultusunda 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı için olağan başvuru sürecinde her bir oturum ücreti 800 TL olarak belirlenmişti.
ÖSYM uygulamalarına göre geç başvuru günlerinde ise ücretler yüzde 50 artırımlı şekilde tahsil ediliyor. Bu kapsamda 3 Haziran 2026 tarihindeki geç başvuru işlemlerinde tek oturum için ücretin 1200 TL’ye yükselmesi bekleniyor.