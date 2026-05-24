ÖSYM AGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ: 2026 AGS geç başvuru ne zaman? Geç başvuru ücreti ne kadar?

2026 AGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi kuralları doğrultusunda 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı için olağan başvuru sürecinde her bir oturum ücreti 800 TL olarak belirlenmişti.

ÖSYM uygulamalarına göre geç başvuru günlerinde ise ücretler yüzde 50 artırımlı şekilde tahsil ediliyor. Bu kapsamda 3 Haziran 2026 tarihindeki geç başvuru işlemlerinde tek oturum için ücretin 1200 TL’ye yükselmesi bekleniyor.