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ÖSYM çöktü mü, neden açılmıyor 2022? ÖSYM AİS ne zaman, saat kaçta düzelir?

YKS sonuçlarının gün itibariyle erişime açılmasının ardından sınava katılım gösteren öğrenciler, ÖSYM sitesine adeta akın etti. Söz konusu yoğunluk nedeniyle ÖSYM'de birtakım aksaklıklar yaşanmaya başladı. Peki, ÖSYM AİS ne zaman, saat kaçta düzelir?

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  • ÖSYM çöktü mü, neden açılmıyor? ÖSYM AİS ne zaman, saat kaçta düzelir? YKS sonucu nasıl öğrenilir?

    ÖSYM sitesinin neden çöktüğü günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri durumunda bulunuyor. Sınav sonucu öğrenmek isteyen binlerce öğrenci; ÖSYM ne zaman açılacak sorusunun yanıtını arıyor...
  • ÖSYM çöktü mü, neden açılmıyor? ÖSYM AİS ne zaman, saat kaçta düzelir? YKS sonucu nasıl öğrenilir?

    ÖSYM AİS NE ZAMAN DÜZELİR, NEDEN AÇILMIYOR?

    Birçok sosyal medya kullanıcısı, ekran görüntüsü paylaşıp ÖSYM sitesine girmeye çalıştıklarında sorunla karşılaştıklarını dile getiriyor. ÖSYM Başkanlığından erişim sorunuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
  • ÖSYM çöktü mü, neden açılmıyor? ÖSYM AİS ne zaman, saat kaçta düzelir? YKS sonucu nasıl öğrenilir?

    15 Ağustos 2022 YKS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Bu gelişmenin üzerine çok sayıda kullanıcının internet sitesine giriş yapması nedeniyle erişim sorunu yaşanıyor. İnternet sitesine girmek isteyen kullanıcılar sayfanın donduğunu görüyor.
  • ÖSYM çöktü mü, neden açılmıyor? ÖSYM AİS ne zaman, saat kaçta düzelir? YKS sonucu nasıl öğrenilir?

    ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ?

    ÖSYM'nin sonuçları ilan etmesinin hemen ardından milyonlarca YKS adayı https://sonuc.osym.gov.tr internet adresine akın etti. ÖSYM sitesindeki yoğunluktan dolayı sistemde yavaşlama meydana geldi. Ancak gün içerisinde sisteme giriş yapmayı deneyebilirsiniz.

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