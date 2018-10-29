KPSS Önlisans sınavına girecek adaylar heyecanlı bekleyiş içerisinde. ÖSYM, resmi internet sitesinden sınav tarihinin 04 Kasım 2018'de yapılacağını duyurmuştu. Sınav tarihinin açıklanmasının ardından adaylar KPSS Önlisans sınav yerlerini araştırmaya başladı. Peki ÖSYM KPSS önlisans sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav tarihin açıkladı mı? KPSS Önlisans sınav yerleri açıklandı mı? İşte konuya dair tüm detaylar.

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM, resmi sitesinde sınav tarihine dair duyuru yayınlayarak, KPSS önlisans sınavı 04 Kasım 2018 tarihinde yapılacağını tüm adaylara açıkladı. Sınav sonuçları ise 29 Kasım 2018'de adayların erişimine açılacak. Sonuçlar açıklandığı zaman, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. KPSS önlisans sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

ÖSYM ÖNLİSANS SINAV YERLERİ SORGULAMA

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, Kamu Personel Seçme Sınav sonuçları 29 Kasım 2018'de adayların erişimine açılacak ve resmi siteden duyurulacak. Sonuçlar, posta yoluyla iletilmeyecek ve SMS gönderilmeyecek.

SINAVDA ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN BELGELER

ÖSYM, sınava girecek adayların yanında bulundurması gerekne belgeleri açıkladı. Nüfus cüzdanı, süresi geçmeyen pasaport, aday asker ise asker kimlik belgesi yanında bulundurması gerekmektedir. Aday, kmlik belgesinin fotokopisi ile gelirse, sınava alnımayacak, sınavı kabul edilmeyecek.

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