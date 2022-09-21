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ÖSYM sınav görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 KPSS sınav gözetmen ücretleri

2022 KPSS Lisans sınavı 18 Eylül 2022 Pazar günü tamamlandı. Soruların çalınması iddiasıyla iptal edilen KPSS için yeniden düzenlenen sınavda binlerce öğretmen görev aldı. İki farklı oturumda düzenlenen sınavda gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı, bina sınav sorumlu yardımcısı, bina yöneticisi ve bina yönetici yardımcısı olarak görev alan öğretmenler ücretlerin ne zaman hesaplarına yatacağını araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM sınav görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 2022 KPSS sınav görevli ücretleri…

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  • ÖSYM Sınav Görevli Ücretleri Yattı mı, Ne Zaman Yatacak? 2022 KPSS Sınav Gözetmen Ücretleri

    ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda görevlendirilen öğretmenlere görev ücreti temin ediliyor. Genellikle hafta sonu gerçekleşen sınavlar için binlerce öğretmen görev alıyor. En son gerçekleşen 2022 KPSS Lisans sınavının tamamlanmasıyla birlikte sınavda görev alan kişiler ücretlerin ne zaman hesaplarına yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM sınav görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 2022 KPSS sınav gözetmen ücretleri
  • ÖSYM Sınav Görevli Ücretleri Yattı mı, Ne Zaman Yatacak? 2022 KPSS Sınav Gözetmen Ücretleri

    KPSS SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

    ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda görev alan gözetmenler için ödenecek ücretler çok geçmeden hesaplara yatırılıyor.

    KPSS Lisans Sınavı, 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak olan alan bilgisi oturumlarının ardından sona erecek. Sınavdan sonraki 1 haftalık süreçte görevli ücretlerinin ödenmesi öngörülüyor.

    ÖSYM tarafından KPSS görevli ücretlerinin ne zaman yatırılacağına dair remi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
  • ÖSYM Sınav Görevli Ücretleri Yattı mı, Ne Zaman Yatacak? 2022 KPSS Sınav Gözetmen Ücretleri

    2022 KPSS GY-GK VE EĞİTİM BİLİMLERİ OTURUMLARI TAMAMLANDI

    2022 KPSS Lisans Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri), 18 Eylül 2022 Pazar günü gerçekleştirildi.
  • ÖSYM Sınav Görevli Ücretleri Yattı mı, Ne Zaman Yatacak? 2022 KPSS Sınav Gözetmen Ücretleri

    ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Gözetmen ücreti: 210 TL

    Yedek Gözetmen ücreti: 200 TL

    Salon Başkanı ücreti: 250 TL
  • ÖSYM Sınav Görevli Ücretleri Yattı mı, Ne Zaman Yatacak? 2022 KPSS Sınav Gözetmen Ücretleri

    ÖSYM NET SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ

    ÖSYM - Gözetmen Brüt: 317 TL Net: 277,68 TL

    ÖSYM - Yedek Gözetmen Brüt: 278 TL Net: 238,01 TL

    ÖSYM - Salon Başkanı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL

    ÖSYM - Bina Yöneticisi Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL

    ÖSYM - Bina Yönetici Yardımcısı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL

    ÖSYM - Bina Sınav Sorumlu Yard. Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL

    ÖSYM - Engelli Gözetmen Brüt: 436 TL Net: 396,68 TL

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