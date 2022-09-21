KPSS SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda görev alan gözetmenler için ödenecek ücretler çok geçmeden hesaplara yatırılıyor.

KPSS Lisans Sınavı, 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak olan alan bilgisi oturumlarının ardından sona erecek. Sınavdan sonraki 1 haftalık süreçte görevli ücretlerinin ödenmesi öngörülüyor.

ÖSYM tarafından KPSS görevli ücretlerinin ne zaman yatırılacağına dair remi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.