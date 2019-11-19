2020 ÖSYM sınav takvimi açıklandı. Öğrenciler KPSS, YKS, ALES, DGS ve YDS gibi bir çok sınavın tarihlerini merak ediyorlar. Sizler için 2020 yılındaki tüm sınavların yapılacağı ve sonuçların açıklanacağı tarihi ekledik. İşte ÖSYM sınav takvimi 2020...

ÖSYM 2020 SINAV TAKVİMİ

2020 KPSS NE ZAMAN?

KPSS önlisans sınavı 18 Ekim 2020'de yapılacak başvurular 12-25 Ağustos tarihlerinde alınacak.

KPSS ortaöğretim sınavı 8 Kasım 2020'de yapılacak. Başvurular 21 Ağustos'ta başlayıp 7 Eylül'de son bulacak.

KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenet ve Eğitim bilmleri sınavı 19 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 1. gün 25 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 2. gün 26 Temmuz ve KPSS Öğretmenli Alan Bilgisi (ÖABT) 9 Ağustos 2020'de yapılacak. Bu sınavların başvuruları ise 5-25 Mayıs tarihlerinde alınacak.

2020 YKS (TYT - AYT - YDT) NE ZAMAN?

* 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir

* Temel Yeterlik Testi (TYT) 20 Haziran

* Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 21 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır.

YKS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS başvuru tarihleri:

6 Şubat - 3 Mart 2020 tarihleri arasında YKS başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.

2020 DGS NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 5 Temmuz 2020 tarihinde uygulanacak.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru işlemleri 13 - 21 Mayıs 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.

2020 ALES SINAV TARİHLERİ

2020 yılında ilk ALES sınavı 3 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. ALES sınavına başvurular ise 13-23 Mart tarihleri arasında alınacak. ALES/1 sınav sonuçlarının ise 28 Mayıs tarihinde açıklanacak!

ÖSYM'DEN SINAV UYARILARI

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23:59'a kadar artırımlı olarak; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.

Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS) ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Binalarında) yapılacaktır. Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin kapasitesi kadar adayın başvurusu alınacaktır. Kapasite dolduğunda başvuru tarihleri tamamlanmadan başvuru sonlandırılacaktır. Kapasite dolmadığı takdirde başvuru tarihlerinin son günü saat 23:59'a kadar adayların başvuruları alınmaya devam edilecektir.

Sınav sonuçlarının belirtilen tarihlerde açıklanması planlanmaktadır ancak, sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.