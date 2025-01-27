Sınav maratonu için geri sayım başladı. ÖSYM’nin duyurduğu sınav takvimiyle YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ gibi önemli sınavların tarihleri netleşti. Eğitim ve kariyer hedeflerine ulaşmak isteyen milyonlarca aday, hazırlıklarını bu takvime göre şekillendirmeye başladı. Özellikle başvuru tarihlerini kaçırmamak için dikkatli olunması gerektiği vurgulanırken, takvim, adayların geleceği için yol gösterici bir rehber olacak. İşte ayrıntılar...