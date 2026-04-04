        Otizmli ikiz milli kayakçılar babalarının desteğiyle başarıdan başarıya koşuyor

        Fransa Gourette'de düzenlenen Zihinsel Engelliler Dünya Kayak Şampiyonası'nda milli sporcularımız büyük bir başarı gösterdi. Şampiyonada Aliye Zeynep Bingül üç gümüş madalya Muhsin Murat Bingül ise üç bronz madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2026 - 17:51 Güncelleme:
        Otizmli ikiz kayakçılar madalyaları topladı!

        Dünyada milli sporcu olarak kayak müsabakalarına katılan tek otizmli ikizler olan Muhsin Murat ve Aliye Zeynep Bingül, babaları Ünal Bingül'ün desteğiyle başarıdan başarıya koşuyor.

        Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül'ün çocukları olan ikizler, 3 yaşında jimnastikle, 6 yaşında ise kayakla tanıştı. Ailenin fedakarlığı ve özel eğitim desteğiyle gelişim gösteren kardeşler, ulusal ve uluslararası yarışmalarda önemli dereceler elde etti.

        AA muhabirine konuşan baba Bingül, çocuklarının fiziksel olarak güçlü olduğunu ancak iletişim ve davranış alanlarında zorluklar yaşadıklarını belirtti.

        Çocuklarının sosyalleşmesi için spora yöneldiklerini ifade eden Bingül, "Bu çocuklar toplum içinde etkileşim kurarak gelişim gösterebilir. Bu nedenle spora başlatmaya karar verdik. Erzurum'da görev yaptığım için kayak sporunu tercih ettik." dedi.

        Çocuklarının jimnastik, masa tenisi, buz pateni ve yüzme gibi farklı branşlarda da deneyim kazandığını aktaran Bingül, kayak sporunun gelişimlerine önemli katkı sağladığını söyledi.

        Bingül, "Kayak zor ve maliyetli bir spor. Başlangıçta antrenör bulmakta zorlandık ancak çocukların doğaya olan ilgisi bu sporda ilerlemelerini sağladı. Kış boyunca yoğun antrenman yaptılar ve bu sayede başarılar gelmeye başladı. Bu yıl Dünya Zihinsel Engelliler Kayak Şampiyonası'nda önemli dereceler elde ettik. Son olarak bir hafta önce Fransa'da düzenlenen şampiyonada Zeynep 3 gümüş, Murat ise 3 bronz madalya kazandı." diye konuştu.

        ADALET BAKANI GÜRLEK'E ZİYARET

        Otizmli kayak sporcuları Aliye Zeynep Bingül ve Muhsin Murat Bingül Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde (2 Nisan) Adalet Bakanı Akın Gürlek’i ziyaret etti.

        Ziyarete Bingül kardeşlerin babası Erzurum Bölge Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül de katıldı. Bakan Gürlek, Bingül kardeşleri başarılarından dolayı tebrik etti. Otizmle mücadelenin güçlüklerine değinen Gürlek, Zeynep ve Murat Bingül’ün başarılarıyla gurur duyduklarını ve her zaman desteğe hazır olduklarını dile getirdi. Bingül kardeşler de Bakan Gürlek’e teşekkür ederek fotoğraf çektirdiler.

        "ÇOCUKLARIMI YALNIZ BIRAKMAMAYA ÇALIŞIYORUM"

        2030 Dünya Kış Olimpiyatları'nda zihinsel engelliler kategorisinde kota almayı hedeflediklerini belirten Bingül, bunun en büyük hayalleri olduğunu dile getirdi.

        Müsabakalara katılmak için kendi izinlerini kullandığını ifade eden Bingül, "İzinlerimden kullanarak çocuklarımla birlikte şampiyonalara gidiyoruz. Yavrularımızı gücümüz yettiğince yalnız bırakmamaya çalışıyorum. Anneleri de her zaman yanımızda." dedi.

        Otizmin zorlu bir süreç olduğuna dikkati çeken Bingül, çocuklarının sürekli ilgi ve bakım gerektirdiğini vurguladı.

        "OTİZMLİ BİREYLER İÇİN DAHA FAZLA DESTEK GEREKLİ"

        Otizmli bireylerin yaşam boyu desteğe ihtiyaç duyduğunu belirten Bingül, ailelerin en büyük kaygısının "kendilerinden sonra çocuklarının durumu" olduğunu söyledi.

        Bu kapsamda bakım merkezlerinin artırılması gerektiğini dile getiren Bingül, "Çocuklarımız farklı bireyler ve toplumun içinde olmak zorundalar. Ancak zaman zaman dışarıda olumsuz tepkilerle karşılaşabiliyoruz. Bu durum bizleri üzüyor." ifadelerini kullandı.

        Bingül, otizmli bireylere yönelik desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Adalet Bakanı Akın Gürlek'e, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e teşekkür etti.

