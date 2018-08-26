Diyarbakır-İstanbul seferi yapan otobüs firması 20 yolcuyu Siverek ilçe girişinde bırakıp gitti.

Olay gece saat 23.00 sıralarında Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’dan İstanbul’a gitmek için bir yolcu firması otobüsü ile yola çıkan yaklaşık 40 yolcu, otobüsün eski ve yolda sık sık arızalanması üzerine tepki gösterdi. Siverek girişinde otobüsün tekrar arızalanması üzerine yolculardan bazıları can güvenliklerinin tehlikede olduğu ve bu otobüs ile İstanbul’a kadar yolculuk yapılamayacağını söyleyerek şoför ve firmaya tepki gösterdi. Firma yetkililerinin vatandaşlara İstanbul’a kadar bu araçla gidileceğini belirtmesi üzerine, 20 yolcu can güvenliklerinin tehlikede olduğunu iddia ederek otobüsten indi, otobüs 20 yolcuyu Siverek ilçesinin girişinde, polis noktasında bırakarak yoluna devam etti.

Eşyaları ile gece yarısı yolda bırakılan, içlerinde kadın ve çocuklarında bulunduğu 20 yolcu, ilçe girişinde bulunan polis noktasında ki görevli polislere sığındı.

Bayram öncesi İstanbul için bilet ayırdıklarını söyleyen mağdur yolculardan Ahmet Çatak, “İstanbul’dan-Diyarbakır’a geldiğimiz gibi, bir otobüs firmasından bugün için biletlerimizi ayırdık. Firma sahibine özelikle sorduk, 'sizin ek arabayla mı bizi göndereceksiniz, yoksa normal yolcu arabasıyla mı?' Firma sahibi bize kesin cevap vererek, ek arabalarının olmadığını, çalışan tüm otobüslerin normal yolcu otobüsleri olduğunu bize söyledi. Ve biz bugün itibarıyla bindik arabaya, arabada klima yok, su yok, hiç bir şey yok. Yolda bir asker bindi arabaya, adam, 'buraya hayvan bile bağlasan durmaz' dedi. Diyarbakır’dan Siverek’e 3 saatte geldik ve tek şoför vardı ve şoför kendisi de bize, "ben çocuklarımı bu arabada getirmem" diyor. ifadelerini kullandı.

Firma yetkilisiyle görüştüklerini ve yetkilinin de kendilerine yardımcı olmadığını iddia eden Çatak, “Firma yetkilisiyle görüştük, adam bize binerseniz binin, isterseniz binmeyin, bu araba İstanbul’a gidecek diyor” dedi

Gece yarısı gidecek bir yerleri olmadığını belirten Ahmet Çatak, “ Şuan gidecek bir yerimiz de yok, olan arkadaşlar zaten gitti biz kaldık, herhalde burada sabahlarız. Bayan ve çocuklarda aramızda var. Cebimizde paramızda yok, her şeyi İstanbul’a göre ayarlamıştık. Ne yapacağımızı bilemiyoruz” dedi.

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