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HaberlerGündemSon dakika... Tutuklama kasten öldürmeden! İfadesi ortaya çıktı- HABERLER

Otobüs şoförü kasten öldürmeden tutuklanmış

Beşiktaş’ta durağa dalarak 1 kişinin ölümü ve 12 kişinin yaralanmasına neden olan özel halk otobüsü şoförü N.K.’nın, “Kasten öldürme ve kasten yaralamaya neden olmak” suçundan tutuklandığı ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde tehdit edildiğini iddia eden şoförün bir gece önce uyuşturucu kullandığını ve otobüsün kameralarını kendisinin bozduğunu söylediği öne sürüldü

İfadesi ortaya çıktı

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, Beşiktaş Caddesi'nde önceki gün 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Şirintepe-Kabataş hattında ring seferi yapan 27E numaralı özel halk otobüsünün şoförü N.K. duraktakilere çarpmış, araçtan indikten sonra da bir kişiyi kolundan bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan 13 yaralıdan Yalçın Tahir Billur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra Beşiktaş İskelesinden denize atlayan Karakuş polis tarafından gözaltına alınmıştı.

TEHDİT EDİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Şüpheli N.K.’nın emniyetteki ifadesinde kendisinin bazı kişiler tarafından tehdit ve takip edildiğini ve otobüsü durağa doğru sürdüğünü söylediği öne sürüldü. N.K.ifadesinde olaydan bir gece önce uyuşturucu kullandığını ve frene basıp basmadığını hatırlamadığını, otobüsün kameralarını da kendisinin bozduğunu söylediği öne sürüldü.

TUTUKLANMIŞTI

Şüpheli N. K., savcılık tarafından tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından “kasten öldürme ve kasten yaralamaya neden olmak” suçundan tutuklanmıştı.

 

 

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