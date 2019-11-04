Dehşetin ardından ilginç detaylar...

İstanbul-Beşiktaş'ta Kağıthane-Kabataş seferini yapan özel halk otobüsü, güzergahı dışındaki otobüs durağına daldı, durakta bekleyen 13 kişi yaralandı.

Otobüsün şoförü Necdet K., kazanın ardından otobüsten elinde bıçakla indi, önüne çıkan 1 kişiyi yaraladı ve ardından denize atladı. Şoför Necdet K. polis ekiplerince denizden çıkarıldı. Ancak yaralılardan biri hayatını kaybetti.

Akıllara durgunluk veren olayın ardından halk otobüsü şoförünün bıçak taşıması sorgulanırken ilginç detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Durağa dalan ardından bir kişiyi bıçaklayıp denize atlayan şoförün 2 yıl önce psikoteknik testten geçtiği açıklandı. Otobüs şoförlerinin 5 yılda bir bu teste tabii tutulduğu anlaşıldı.

KAMERALAR BOZUK

Herkes olayı tetikleyecek bir neden ararken, peşe peşe gelen açıklamalarda otobüs içinde şoförle bir tartışma yaşanmış olabileceği savunuldu. Görgü tanıkları sağlıklı bilgi vermezken, araç içinde nelerin olup-bittiği merak konusuydu.

Yetkililer de olayı aydınlatacak araç içi güvenlik kamerası görüntülerine yöneldi. Ne var ki kameraların bozuk olduğu ve olay sırasında kayıt alınmadığı ortaya çıktı.

CEZASI 375 TL



Olay anında neler yaşandığı gizemini korurken vatandaşların daha güvenli yolculuk yapmasını amaçlayan kameraların arızalı olmasının yaptırımı da hayrete düşürdü. Kameraların bozuk olmasının cezası 300 bilet karşılığı 375 TL...

TUTUKLANDI

Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şoför Necdet K., Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Müracaat savcılığınca ifadesi alınan şüpheli Karakuş, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.