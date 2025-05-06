Otobüse binmek için elinden geleni yaptı

İHA'nın haberine göre; Ulus’ta dolu gelen bir otobüse binmek isteyen kadın trafiği durdurmaya çalıştı. Otobüse binmek için aracın önünde bekleyen kadın bir müddet trafiğin kilitlenmesine neden oldu.

Vatandaşlar kadına tepki gösterirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.